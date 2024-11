Hot pink is helemaal in… 10 instant oppeppers!

Het felste roze is meer dan ooit in! Ook zin in een kleurenboost? Geef niet alleen je outfit instant pep, maar ook je interieur met deze fuchsia – of hot pink, zoals de kleur nu vaak genoemd wordt – blikvangers.

Hot pink: de trend

In de fifties en sixties was fuchsia al helemaal in de mode, vooral in combinatie met wit. In de jaren tachtig maakte de kleur een flitsende comeback als fluotint, en vandaag doet fuchsia dat nog eens over. ‘Hot pink’ wordt de kleur ook genoemd, en we lijken er allemaal als een blok voor te vallen!

Hot pink: het effect

Als je je wat down of uitgeblust voelt, dan is fuchsia dé kleur die je een energieboost kan geven. Je maakt er bovendien een echt statement mee, en dat is alleen maar goed voor het zelfvertrouwen.

Ook in je interieur voegt fuchsia een flinke dosis pep toe. Gebruik de kleur voor een paar accessoires en je merkt meteen dat je blik er naartoe gezogen wordt.

Durf je? Zet de kleur dan op de muren voor een kamer met wow-effect. De tint ‘Leather’ van Little Greene (littlegreene.nl) is alvast het perfecte fuchsia, maar ook bijvoorbeeld bij Rust-Oleum (rust-oleum.eu) vind je de kleur terug, in Little Stars Neon ‘Dansende Bloemen’.

Tip! Wil je een oud meubeltje in die hippe kleur zetten, dan is de Simply Refresh Deco spray van Levis in de kleur ‘pink’ daar perfect voor (o.a. bij gamma).

Hot pink: de tips

Als je graag op veilig speelt, hou het dan voor een outfit met karakter bij een fuchsia accessoire (sjaal, riem…) of kies voor één fuchsia kledingstuk en style dit met sobere accessoires. Tip! Met een metallic accent oogt fuchsia superluxueus.

(sjaal, riem…) of kies voor één fuchsia kledingstuk en style dit met sobere accessoires. Tip! Met een accent oogt fuchsia superluxueus. Fuchsia komt helemaal tot zijn recht in combinatie met neutrale kleuren . Omdat het een eerder koele tint is, kies je dan best voor warm zand, ecru, beige, camel en bruin.

. Omdat het een eerder koele tint is, kies je dan best voor warm zand, ecru, beige, camel en bruin. Indruk maken met een aparte kleurenmatch ? Combineer fuchsia eens met marineblauw, olijfgroen, terracotta of oker, of super stijlvol met wijnrood.

? Combineer fuchsia eens met marineblauw, olijfgroen, terracotta of oker, of super stijlvol met wijnrood. Spelen met fuchsia in je interieur? Kijk uit naar items in verschillende materialen en combineer die voor meer diepte en effect . Zo wordt de hardroze tint van glas meteen verzacht als je er een pluizig kussen of plaid naast legt.

. Zo wordt de hardroze tint van glas meteen verzacht als je er een pluizig kussen of plaid naast legt. Beconcurreer een felle kleur als fuchsia in huis liever niet met andere harde tinten – tenzij als kleuraccentje hier en daar – maar vul ook hier aan met neutrals zoals nude roze, zacht perzik, licht vanille, grijs en gebroken wit.

