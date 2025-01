Stadstuin wordt klimaattuin: 7x praktische tips

Nieuwe bouwpercelen in het dichtbevolkte Vlaanderen zijn tegenwoordig niet groter dan 200 vierkante meter, waarvan de tuin zo’n 40 vierkante meter in beslag neemt. Dat mag dan geen uitgestrekt erf zijn, er is wel meer dan plaats genoeg om er een duurzame oase van groen te creëeren. Zo vorm je een stadstuin om tot een klimaattuin:

Van kleine stadstuin naar heuse klimaattuin

1. Ontharden

Verhard zo weinig mogelijk. Werk bijvoorbeeld met losliggende stapstenen met daartussen tredplantjes. Dat zijn laagblijvende plantjes zoals kruiptijm waarover je kunt wandelen. Hoe minder steen en beton, hoe meer regen er in de grond kan vloeien en hoe minder heet het wordt in de zomer.

Leer hier hoe je zelf tredplantjes plant:

2. Relaxen

Wil je een terras? Misschien zijn twee kleinere zitplaatsen van kasteelgrind of gewoon verplaatsbare meubelen wel een beter idee dan één groot stenen terras.

Waar het in de zomer op het zuid georiënteerd terras snel te warm wordt, kun je meer genieten van een westers georiënteerd terras dat koeler is én waar je de avondzon hebt. In de vroege lente, herfst en winter is je zuidelijke terras dan weer een zalige plek om te vertoeven. Mobiel zijn, is dus de boodschap!

3. De hoogte in

Benut alle ruimte door verticaal te tuinieren. Werk in de hoogte en kies voor hagen in plaats van houten platen. Als je een ommuurde tuin hebt, plant dan klimplanten zoals bijvoorbeeld wingerd, blauweregen of klimhortensia tegen de muren. Let op je soort grond en standplaats voor het mooiste resultaat.

Ontdek hier welke klimplant het best in jouw tuin past. En waarom parasollen aanschaffen als bomen het werk veel beter doen? Ze geven koelte af overdag en warmte ’s nachts. Het zijn natuurlijke airco-systemen die de (stads)lucht zuiveren. Ontdek hier welke bomen er in een kleine tuin passen.

4. Verfrissing

Hoe klein je buitenruimte ook is, voor een waterpartij met waterplantjes is altijd plaats. Het geeft een enorme meerwaarde aan de biodiversiteit van je tuin. Het is bovendien ontspannend om naar te kijken en zorgt voor verkoeling tijdens de zomer.

Wie dichtbij een drukke baan woont, heeft er trouwens baat bij een kabbelend fonteintje te hebben. Een rustgevend geluid verdrukt immers het lawaai van buitenaf.

5. De tuin van eten

Durf te kiezen voor allerlei eetbare bloemen en planten naast de klassiekers als tuinkruiden, frambozen of een vijgenboompje. Denk eens out of the box. Kies bijvoorbeeld voor mirte als haagje in plaats van buxus, dan smul je van heerlijke bessen.

En salie ‘hot lips’ of allerlei Oost-Indische kers zien er niet alleen prachtig uit, maar zijn vooral ook smakelijk in je salades. De krenten van het krentenboompje, Amelanchier lamarckii, zijn dan weer lekker in gebak en cake.

6. Gemengd gazon

Ga je voor een stukje gazon? Meng graszaad dan met miniklavers. Klavers houden het gras gezond zonder dat je extra moet bemesten.

Klaver neemt stikstof uit de lucht op en geeft het ondergronds aan de graswortels door zodat het gras mooi groen blijft. Klaver kan ook veel beter tegen de droogte dan gras.

7. Diertjes welkom

Zorg voor voldoende lage doorgangen voor dieren als egels. En waarom geen leuk insectenhotel bouwen? Dat is zo gefikst! Een klimaattuin is immers ook een gastvrije tuin.

Veel plezier in je tuin!

Nog meer tips? Bekijk dan deze aflevering van ‘Van Droom tot Tuin’ met groenjournalist Marc Verachtert en groenexpert Gil Claes:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Hou je van tuinieren? Lees dan zeker ook dit:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!