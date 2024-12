Grind als terras of pad in je tuin: de voor- en nadelen

Nu we met ons allen bewuster worden van het belang van regenwater opvangen, zoeken we steeds vaker naar duurzamere alternatieven voor de klassieke verharding in de tuin, zoals tegels en klinkers. Lees daarom hier de voor- en nadelen van grind.

Wat is grind?

Grind bestaat uit afbraaksteentjes. Je hebt het in verschillende vormen en groottes. Zo heb je klassieke grind (ronde kiezeltjes, meestal afkomstig uit rivieren), siergrind (de mooiste steensoorten, zoals marmer en kwarts) of siersplit (gebroken kiezels met hoekige kanten). Grind heeft meestal een grootte tussen 2 en 8 millimeter.

Overal waar je tegels of klinkers hebt, kun je grind gebruiken. Meer zelfs, je kunt het op plaatsen leggen waar het onhandig is om tegels te leggen zoals smallere of oneffen oppervlaktes. Bovendien zijn er nog meer voordelen aan grind in plaats van de klassieke verharding:

6 voordelen van grind in je tuin

Grind is goedkoper (tussen de vijf en twintig euro per vierkante meter) en makkelijker aan te leggen. Grind kan de sfeer van de tuin die je voor ogen hebt benadrukken. Hou je van een moderne uitstraling? Kies dan voor wit of zwart. Een zuiderse tuin kun je accentueren met terracotta-kleuren. Een landelijke tuin vraagt dan weer een bonte mix. De steentjes zijn makkelijk in onderhoud. Misschien wel het belangrijkste voordeel: het laat water door en draineert dus goed. Grind is onkruidwerend. En zoals hierboven al gezegd: grind leg je op alle moeilijke plaatsen.

Zijn er ook nadelen aan grind in je tuin?

Het is maar wat je als nadeel ervaart, maar sommige mensen vinden het niet fijn om er blootsvoets op te wandelen. Anderzijds heb je geen last meer van oververhitte terrastegels die massa’s warmte afgeven.

Heb je grind onder de bomen ? Dan is het in de herfst een iets grotere klus als je bladeren wilt rapen. Hoewel bladeren gerust kunnen blijven liggen omdat ze toch verteren onder de kiezels.

Soms komt grind terecht op plekken waar het niet bedoeld was te liggen, bijvoorbeeld in je border naast het wandelpad. Je raapt de steentjes dan op of laat ze gewoon liggen, je planten zien er niet van af. Je kunt ook gebruik maken van grindmatten, zo blijven de steentjes op hun plaats.

Grind in de tuin: 5x inspiratie

1. Knusse cottage

2. Zuiderse sfeer

3. Strak en modern

4. Oase van rust in de stadstuin

5. Volg het (grind)pad!

Grind, iets voor in jouw tuin?

Nog meer duurzamere oplossingen voor in de tuin:

