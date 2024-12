Jouw tuin is belangrijk in de strijd tegen de klimaatopwarming: 5 concrete tips

Te nat, te droog, te warm: elke tuin is even belangrijk in de strijd tegen klimaatopwarming. Ook de jouwe! Ontdek hier 5 tips die je makkelijk zelf kunt toepassen.

Klimaatopwarming en de tuin: meten is weten

Als we één ding kunnen concluderen uit jaren wetenschappelijk onderzoek, meten, verzamelen en bodemstalen analyseren, is dat we zélf veel in de hand hebben in de strijd tegen klimaatopwarming in onze tuin. De bewezen informatie over de impact van extreme weersomstandigheden (hitte, droogte, regenval) op onze directe leefomgeving bewijzen duidelijk dat de stijl en het onderhoud van jouw tuin belangrijke factoren zijn voor een aangenaam klimaat.

Tuin als spons

Tijdens de natste zomer ooit kregen wetenschappers een ongekende inkijk in de manier waarop onze tuinen reageren op grote hoeveelheden hemelwater. De waterbom van 15 juli 2021 (herinner je de immense overstromingen in Wallonië waar 41 dodelijke slachtoffers vielen), maakte nog eens extra duidelijk dat onze tuinen als spons onmisbaar zijn bij extreme regenval.

Vaak werken tuinen als een soort van afzuigsysteem voor hun hele omgeving: in steden krijgen tuinen bijvoorbeeld tot 10% meer water te verwerken. Je tuin zo onverhard mogelijk maken, is dus de boodschap!

5 tips voor een aangenaam klimaat in de tuin

Wetenschappers geven vijf concrete tips die je als tuinier zelf kunt (of misschien beter: moet) ondernemen:

1.Vervang zoveel mogelijk grijs door groen!De tuinen in Vlaanderen bestaan voor ruim een kwart uit verhard oppervlak (stenen terrassen, opritten) dat ondoorlaatbaar is voor regen en volop warmte (én vrieskoude) uitstraalt in de zomer of winter. Grijs oppervlak omzetten in groen zorgt voor verkoeling in de zomer, minder extreme vrieskoude en geeft ook kleinere kans op natte kelders bij intense regenbuien.

De wetenschap bewijst: goed voor verkoeling op hete dagen, verkoeling tijdens zwoele nachten, minder vrieskoude tijdens extreme winters én het opvangen van regenbommen.

2. Baken je tuin af door een ‘levende’ afsluiting Stenen muren of betonplaten zorgen voor sterke opwarming door absorptie van zonnestraling en afgifte van hitte. Je tuin omringen door een ‘levende afsluiting’, zoals een haag of struiken, zorgt voor een open structuur waar de wind doorheen kan, en geeft een verkoelend effect door verdamping van de planten.

De wetenschap bewijst: goed voor verkoeling op hete dagen en verkoeling op zwoele nachten.

3. Zet bomen in als ‘natuurlijke parasols’

Je hoeft van je tuin geen bos te maken, maar een grote parasolboom is absoluut een aanwinst. Bomen verdampen water, creëren luchtstromingen en verkoelen instant. Onderschat die natuurlijke airco niet tijdens hete zomerdagen! Bomen helpen ook bij hevige regenval: hun bladerdek houdt water langer vast, waardoor de bodem minder water ineens te slikken krijgt.

De wetenschap bewijst: goed voor verkoeling op hete dagen, verkoeling op zwoele nachten, en hulp bij regenbommen.

4. Lui zijn brengt op!Sam Gooris wist het al jaren terug: laat je gras maar groeien en loop wat minder achter die grasmaaier. Langere vegetatie zorgt voor meer verkoeling in de zomer, en beschermt je gras tegen uitdroging. Daardoor wordt de kans op een bruin gazon weer kleiner.

De wetenschap bewijst: goed voor verkoeling op hete dagen en verkoeling op zwoele nachten.

5. Wees nog luier en laat het afgereden gras liggen Afgereden gras zorgt voor extra koolstof in de bodem, de grond wordt rijker aan organisch materiaal waardoor de waterabsorptiecapaciteit van de bodem vergroot, en je dus minder kans hebt op een bruin gazon bij aanhoudende droogte. Opgeteld zit er ook zo’n 3.2 miljoen aan ton organisch koolstof in de bovenste 10 cm van alle Vlaamse tuinen. Indien we dit koolstofarchief met z’n allen nog wat extra uitbreiden, dan halen we zo actief CO2 uit de lucht. Zo steekt je gazon een handje toe voor het klimaat.

De wetenschap bewijst: slim tuinbeheer kan CO2 uit de lucht halen.”

Zeg eens: wat kan een mens hierop tegen hebben? En vergeet niet: geniet nog meer van je tuin, want je tuin is van onschatbare waarde!

