Winterharde vaste planten voor op je terras

Wanneer de meeste bomen en struiken kaal zijn en er al lang geen bloemen meer bloeien, zijn er toch nog enkele planten die het mooie weer maken op je terras. Deze selectie winterharde vaste planten zorgen zelfs onder een sneeuwlaag voor groen en kleur!

6x winterharde vaste planten

Winterharde vaste planten vrolijken je terras tijdens de koude en kale wintermaanden ongetwijfeld op!



Skimmia: klassieker onder winterharde vaste planten

Getty Images

Skimmia (Skimmia japonica) is een wintergroen struikje met leerachtig blad en witte bloemen in trosjes. In het najaar verschijnen de knalrode bessen. De variant ‘Fragant Cloud’ heeft grotere geurende bloemen in opstaande trossen. Het struikje groeit niet zo snel, dus snoeien is niet nodig. Skimmia kan prima tegen vorst en sneeuw en houdt van humusrijke en zure grond.

Sneeuwbal

Getty Images

Sneeuwbal (Viburnum tinus ‘Spirit’) is een winterbloeiende heester met licht geurende bloemen. De bloemknoppen zijn rozerood, de bloemen wit en na de bloei verschijnen er donkerpaarse bessen. ‘Spirit’ groeit compact en bloeit lang. Komt er een strenge vorstperiode aan? Geef de plant dan een beschutte plek. Sneeuwbal vraagt om een voedzame grond die niet te nat is. Snoeien is ook hier niet nodig.

Druifheide

Foto: plantbezorgd.nl

Druifheide (Leucothoe ‘Little Flames’) is een groenblijvend struikje met vlammend rood blad in het najaar. ‘Little Flames’ groeit compact, ‘Zeblid’ en ‘Zebonard’ worden iets hoger. Door oude takjes regelmatig weg te snoeien, ontstaat er mooi gekleurd jong blad. In het voorjaar geniet je van witte bloemen in trosjes. Plant druifheide in pot met humusrijke, niet te droge grond.

Nog meer winterharde vaste planten:

Vleesbes/zoete buxus

Foto: Hayloft Plants

Vleesbes (Sarcococca humilus ‘Winter Gem’) is een kleine, dicht vertakte struik met glanzend, lancetvormig blad. De plant is zeer winterhard en is familie van buxus, maar dan zonder die vervelende buxusmot. De sterk geurende witte bloempjes bloeien aan het eind van de winter. Later verschijnen er paarszwarte bessen. De soort ‘Purple Stem’ heeft paarsgetinte stengels. Snoeien is ook hier niet nodig.

Bergthee

Getty Images

Bergthee (Gaultheria procumbens ‘Gaulthier Pearl’) is een kruipend struikje met donkergroene blaadjes. De bloempjes vallen niet op, maar de besjes zeker wel. Je hebt ze in het wit, paars, rood of roze. Het blad krijgt in de herfst en winter een paarse gloed. Het plantje vraagt om humusrijke, zure en vochtige grond. Vanaf april kan de plant er verwelkt gaan uitzien. Dan is terugsnoeien de boodschap.

Camelia: vroege vogel onder winterharde vaste planten

Getty Images

Camelia (Camellia japonica) is een vroegbloeiende struik met fascinerend mooie bloemen in wit, geel, roze of rood. De bloemen zijn enkel of gevuld – dan doen ze denken aan pioenrozen – en soms zelfs gevlekt. Plant Camelia in een pot met zure, humusrijke en voedzame grond die nooit uitdroogt. Zet de plant in de zomer op een koele plek, en beschut tijdens te strenge vorst of te veel wind.

Groen en kleur in het najaar? Jazeker!

