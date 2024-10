De herfstbucketlist van Sandra: 10 manieren van Sandra Bekkari om oktober ten volle te beleven

Is de herfst je soms wat te guur en te donker? Sandra verklapt je haar favoriete manieren om toch ten volle van dit seizoen te genieten.

1. Vergeet het kaaskorstje niet

Sandra: “Ik hou van ovenschotels! Ik eet ze het hele jaar door, maar in de herfst en winter hunker ik net als iedereen nog meer naar gezellig comfortfood. Hespenrolletjes blijven hier thuis de favoriet. Ik vind het fijn om ze in een gezonder jasje te steken, maar het goudbruine korstje is essentieel. Als ik opschep, zie ik Anna al kijken: ‘Mama, mag ik dat stuk?’ Om dan te wijzen naar de portie met het knapperigste korstje.

Een korstje maakt een ovenschotel áf. Je hoeft er ook geen bergen kaas voor te gebruiken: ik meng de kaas vaak met wat fijngehakte nootjes, panko of extra kruiden. Dat maakt het lichter en geeft het tegelijk een lekkere bite. Hoeveel kaas je moet gebruiken, hangt af van de soort. Parmezaan bijvoorbeeld is erg vol van smaak: als je dat mengt met wat geraspte mozzarella, heb je niet veel nodig voor een lekker korstje.”

2. Combineer kaneel met kardemom

Sandra: “In bakrecepten gebruik ik deze maanden graag kaneel en kardemom. Ik vind het een onweerstaanbare combinatie. Het zorgt voor een kruidige, warme ondertoon, zonder te overheersend te zijn. Samen met appel en peer is dat voor mij de smaak van de herfst.”

3. Smul van noten van eigen bodem

Sandra: “Ik eet vaak noten als tussendoortje. Ze geven lang een verzadigd gevoel. Tegelijk vormen ze een bron van gezonde vetten en mineralen, echt powerfood dus. Ik gebruik noten op veel manieren: in granola, maar ook om een gerecht af te werken. Een eenvoudige herfstsalade met geitenkaas is pas af met wat walnoten erbij.”

4. Maak zelf je zondaggebakje

Sandra: “Mijn ideale zondag: ik duffel me goed in om te gaan stappen in het bos, om dan in de namiddag gezellig een cake, een taart of muffins te bakken. Niet alleen ruikt het huis heerlijk als je zelf bakt, het fijne is ook dat je het veel gezonder en lichter kunt maken zonder aan smaak in te boeten. Maak bijvoorbeeld eens de chocoladetaart met pompoen. De pompoen schrikt mensen misschien af, maar je moet deze taart gewoon maken en proeven. Ze is zo lekker! Eerlijk: je proeft vooral chocolade. Daar word ik blij van: als je lekker eet, maar je daarna toch nog fit voelt.”

5. Kies voor warme kruiden en specerijen

Sandra: “Garam masala, rozenharissa, madrascurry… Ik ben gek op warme kruiden en specerijen. Ook gember is fantastisch! In de zomer kan het een frisse touch geven, terwijl het in de herfst net warmte toevoegt, bijvoorbeeld aan een pompoensoep. Het zorgt voor pit en warmt je letterlijk op. Specerijen zijn niet alleen smaakvol, ze voegen ook een geconcentreerde bron van plantenstoffen toe aan je gerechten. Die gezonde stofjes zijn mooi meegenomen voor je lichaam.”

6. Haal pompoen in huis

Sandra: “Er zijn heel veel verschillende soorten pompoenen, maar butternut en hokkaido zijn zonder twijfel mijn favorieten. Vooral geroosterd vind ik ze superlekker: de suikers in die groente gaan dan karamelliseren, wat voor extra smaak zorgt. Ik vervang pasta dit seizoen ook graag door pompoen om een gerecht lichter en voedzamer te maken. Ik snij een butternut in schijfjes en zet ze in als lasagnevel of gebruik pompoensliertjes in plaats van spaghetti. Die laatste kun je voorgesneden kopen, onder de naam ‘pompoenetti’.”

7. Maak een grote pot soep

Sandra: “Thuiskomen en een tasje soep eten, dat is voor mij een genietmoment. Ik maak heel vaak soep. Ook in mijn nieuwe boek vind je soepen in alle kleuren van de regenboog. Als ik de soep uitschep en uitdeel aan mijn tafelgenoten, heb ik het gevoel dat ik kommetjes warmte doorgeef.”

8. Experimenteer met paddenstoelen

Sandra: “Paddenstoelen horen bij de herfst. Ik ga graag voor een mengeling van verschillende soorten, zoals kleine shiitakes en kastanjechampignons. Die zijn zo veel smaakvoller dan de gewone Parijse champignons en het ziet er ook meteen zo mooi uit op je bord! Een eenvoudig gerecht dat ik vaak maak, is een crème van pastinaak met gebakken champignons, een eitje en wat gerookte zalm. Supersimpel, maar zo lekker. Zeker als je de paddenstoelen bakt met wat balsamicoazijn en sojasaus, mmm!”

9. Geniet van de eerste warme chocomelk

Sandra: “Ik heb in mijn nieuwe boek een volledige pagina gewijd aan hartverwarmende drankjes: van chai latte en matcha over warme chocolademelk tot lekkere kruideninfusies. In de herfst kunnen koude dranken me minder bekoren en ga ik automatisch voor iets warms. Deze tijd van het jaar zet ik ook vaak een grote pot gemberthee met citroen en een beetje honing. Ik wil veel smaak, zonder dat het boordevol suiker zit.”

10. Warm je op aan gepofte kastanjes

Sandra: “Als je deze periode door Parijs wandelt, zie je vaak brandertjes waaraan ze gepofte kastanjes verkopen. Die geur, dat vuurtje… Als je er langsloopt en de kastanjes ruikt, denk je alleen maar: dat wil ik! Het straalt zoveel gezelligheid uit. We wonen dicht bij een bos, en als ik ga wandelen, zien de kastanjes er verleidelijk uit om ze op te rapen. Misschien dat ik deze herfst zelf weleens een vuurtje aanmaak!”

