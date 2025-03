Hoe ontkiemen zaden? Licht, donker of koud: dit is het verschil

Wil je er zeker van zijn dat je bloemen, groenten en andere planten vlotjes groeien deze lente en zomer? Neem dan zeker het soort zaad onder de loep. Want elke plant heeft een voorkeur hoe ze wilt ontkiemen.

Ontkiemen: welke soort kiemer?

Hou je rekening met hoe je planten het liefst gezaaid willen worden, dan mag je ervan op aan dat er zaailingen zullen ontspruiten. Daarom is het goed om te weten wat voor soort kiemer jouw zaad is! Hieronder lees je de meestvoorkomende soorten:

1. Lichtkiemers

Lichtkiemers zijn soorten die je niet bedekt, maar oppervlakkig over de grond moet verspreiden. Het zijn dus zaden die veel zonlicht nodig hebben om te groeien. Kamille, salvia, peterselie maar ook gras voor je gazon bijvoorbeeld!

2. Donkerkiemers

Donkerkiemers zijn zaden die juist wel graag bedekt worden met grond, vaak met twee- tot driemaal de dikte van het zaad. Veel groenten, en vaak grote zaden, zoals courgettes en pompoenen, zijn donkerkiemers Maar ook Phlox, Verbena en goudsbloem behoren tot die soort.

3. Koudekiemers

Koudekiemers vallen in de natuur in de herfst, of je zaait ze natuurlijk zelf in de herfst. Deze zaden moeten een winter meemaken voordat ze in het voorjaar kunnen groeien. Lijsterbes, vuilboom, roomse kervel en kamperfoelie zijn voorbeelden van koudekiemers. Zaai je in potjes? Laat ze dan gewoon buiten staan. In het voorjaar zullen ze hopelijk ontkiemen. Een andere manier is om zaadjes in de vriezer te leggen voordat je gaat zaaien.

4. Warmtekiemers

Warmtekiemers zijn zaden die een langere tijd in een warme (+ 20 graden Celsius) en vochtige omgeving moeten kunnen kiemen. Denk aan paprika, tomaten of aubergine.

Ontkiemen: hoe weet je welke soort?

Er staat zelden specifiek op de zaadverpakking welke soort kiemer het zaad precies is. Maar als er staat ‘zaaidiepte 0,1 cm‘ mag je er wel vanuit gaan dat het lichtkiemers zijn.

De meeste zaden zijn donkerkiemers, maar omdat sommige zaden, zoals die van grote kattenstaart bijvoorbeeld, zo miniscuul klein zijn en de stelregel ‘ongeveer 2x zo diep als de grote van je zaadje planten’ is, hoeven die zaden slechts een superfijn donker laagje. Soms volstaat een laagje vochtig krantenpapier al!

