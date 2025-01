8 ijsdecoraties om zelf te maken

Succestip! Bessen alléén gaan drijven; laat ze aan de takken zitten en kies de trossen zo dik en zwaar mogelijk. Toch nog te licht waardoor ze omhoog komen in het water? Giet er eerst enkel ’n bodempje water bij, vries in tot de bessen vastzitten en vul verder aan met – let wel: ijskoud! – water. Vries verder in.