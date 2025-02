Grote kamerplanten: 6 prachtige aanraders

Grote kamerplanten zijn vaak geweldige blikvangers in huis. Maar zet je ze niet op de juiste plek, dan kunnen ze al snel storend overkomen. Lees hier onze tips waar je zo’n groene reus het beste zet en ontdek onze 6 favoriete grote kamerplanten.

6 makkelijke grote kamerplanten

Ben je op zoek naar manieren om je interieur in een groener jasje te steken? Dan zijn grote kamerplanten in huis een uitstekend idee! Zo’n plant trekt positieve aandacht naar zich toe, verbetert de luchtkwaliteit en zorgt voor een ontspannen sfeertje. Met deze zes exemplaren sla je de bal nooit mis!

1. Dracaena marginata (Drakenbloedboom)

Met zijn slanke stam en puntige bladeren heb je met de Dracaena marginata een exotisch boompje in huis. Zo’n drakenbloedboom is dan ook perfect voor een kleinere oppervlakte omdat hij vooral in de hoogte groeit. Hij kan wel tot 2 meter hoog worden. De plant is een aanrader voor de vergeetachtigen onder ons, want hij heeft maar om en bij de drie weken water nodig. Zet de plant uit de volle zon want hij gedijt het best bij helder indirect licht.

2. Chamaedorea elegans (Bergpalm)

De bergpalm is door zijn sierlijke groei een van de meest geliefde grote kamerplanten. Hij wordt zo’n 150 cm en er bloeien gele, pluimvormige bloemen aan. Zet hem niet in de vlakke zon, maar liever in lichte schaduw. De potgrond moet ook altijd licht vochtig blijven, anders krijg je al snel bruine puntjes aan de uiteindes van het blad.

3. Yucca elephantipes (Palmlelie)

De palmlelie heeft een dikke stam en puntige bladeren en zorgt meteen voor een Zuid-Amerikaans tintje in huis. De grote kamerplant heeft ook iets stoer en robuust over zich. Net zoals de drakenbloedboom heeft de palmlelie maar weinig water nodig en floreert goed bij helder indirect licht.

4. Dypsis lutescens (Vlinderpalm)

De vlinder, – veder,- of goudpalm wordt vaak verwisseld en verkocht onder de naam ‘Areca’ maar toch behoort hij niet tot die familie. De plant kan tot 170 cm hoog worden en ook breed uitgroeien. Het is een echte slokop wat water betreft en staat het liefst op een lichtrijk plekje uit de volle zon. Extraatje: de plant krijgt ‘baby’tjes’ die je heel makkelijk kunt stekken en die je dus in geen tijd nieuwe planten oplevert.

5. Philodendron selloum (Boomklimmer)

De Philodendron selloum is een prachtige plant met grote bladeren die al wuivend een weelderig, tropisch effect creëren. Ook deze plant doet het goed bij helder indirect licht en vraagt een licht vochtige potgrond.

6. Ficus Lyrata (Vioolbladplant)

De Ficus Lyrata is een prachtige grote kamerplant en heeft opvallende vioolvormige bladeren. De plant kan binnenshuis twee meter hoog worden met bladeren van wel een halve meter lang. Net zoals de meeste kamerplanten is indirecte zon zijn favoriete licht. Hou de plant altijd licht vochtig en benevel het blad regelmatig met water.

Zo laat je grote kamerplanten schitteren

De juiste plant

Voordat je enthousiast naar het tuincentrum rent, is het belangrijk om de juiste plant voor jouw ruimte te kiezen.

Denk na over de lichtinval en de soort verwarming in je huis. Als je vloerverwarming hebt, zet je grote, zware kamerplanten toch beter wat van de grond. Een plateau met wieltjes kan hier bijvoorbeeld een oplossing bieden. Of wie weet heb je wel immense glaspartijen. Dan kun je je misschien verdiepen in de wereld van de reuzencactussen of vetplanten.

De juiste pot

Kies een opvallende pot of mand om je plant in te zetten en laat die echt tot zijn recht komen. Je kunt ook experimenteren met verschillende hoogtes en texturen om er een echt plaatje van te maken.

Denk bijvoorbeeld aan het combineren van een grote kamerplant met een hangende plant in de buurt. Het belangrijkste is dat je plant de aandacht trekt en een echte eyecatcher wordt in je interieur!

De juiste plek

Ook waar je je grote kamerplant plaatst, is cruciaal voor de juiste sfeer. Zo’n groene reus naast een groot raam zorgt vaak voor mooie lichtinval en schaduwen van de bladeren.

Je kunt grote kamerplanten eveneens gebruiken om bepaalde delen van je interieur te verbergen, zoals lelijke hoeken of elektrische bedrading. Handig!

De juiste deco

Een grote kamerplant kan op zichzelf een showstopper zijn, maar valt ook goed te combineren met andere leuke decoratie.

Voeg wat kleinere plantjes toe rondom je grote kamerplant om wat extra groene accenten toe te voegen. Daarnaast kun je spelen met verschillende texturen door bijvoorbeeld plantenhangers of macramé wanddecoraties toe te voegen. Mix en match erop los, zolang het maar je eigen smaak is!

Veel succes met het kiezen en stylen van je grote kamerplant!

