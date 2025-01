Groene planten zijn populair, maar voor wie het wat kleurrijker mag, zijn er enkele prachtige kamerplanten met bloemen die je huis meteen opfleuren. We zetten onze favoriete exemplaren graag voor je op een rij:

Kleur in huis: 12 kamerplanten met bloemen

Skip de winterdip dankzij kamerplanten met bloemen!

1. Begonia

De begonia kennen we als terrasplant, maar wist je dat hij binnen ook niet misstaat? Zet ‘m op een lichte standplaats en houd de grond vochtig. Geef twee keer per week water.

2. Orchidee

Orchideeën zijn al jarenlang erg populaire kamerplanten. Volgens sommigen zijn ze moeilijk om te onderhouden, maar niets is minder waar. Ontdek hier onze verzorgingstips voor een orchidee!

3. Kalanchoë

Dit vrolijke plantje komt uit de vetplantenfamilie en is erg makkelijk te onderhouden. Kalanchoë kan zowel op een lichte als donkere standplaats en heeft niet veel water nodig. Laat eerst de grond volledig uitdrogen voor je hem opnieuw water geeft.

4. Kerstcactus

Net zoals de Kalanchoë is de kerstcactus ook een vetplant. Hij bloeit van november tot februari en kan zowel op een lichte als donkere plek staan. Daarnaast vraagt hij weinig water, één keer per week gieten is voldoende.

5. Kaapse viooltjes

Als echte fan van kamerplanten met bloemen kan het Kaapse (of Afrikaanse) viooltjes zeker niet ontbreken. Ze bloeien bijna het hele jaar door. Zet ze op een lichte standplaats, zonder direct zonlicht. Houd de kluit licht vochtig, maar zorg dat de wortels niet te nat staan.

6. Anthurium

De Anthurium, ook wel flamingoplant genoemd, zien we voornamelijk met prachtige rode of witte bloemen. Zet hem op een lichte standplaats (uit direct zonlicht) en houd de grond licht vochtig. Deze plant komt oorspronkelijk uit de tropen, dus voelt zich helemaal thuis in een ruimte met een hoge luchtvochtigheid.

7. Primula

De Primula – of sleutelbloem – zorgt met z’n vrolijke bloemetjes voor kleur tijdens de donkere wintermaanden. Zet de plant op een lichte en koele plaats, uit de buurt van de verwarming. Houd de potgrond licht vochtig en geef liefst water via het schoteltje om te voorkomen dat de bladeren en bloemetjes nat worden.

8. Azalea

De standplaats en waterbehoefte van de azalea zijn gelijkaardig aan die van de sleutelbloem: een lichte standplaats en vochtige (maar geen natte) potgrond. Maak je geen zorgen als je azalea op de verkeerde plek staat of je een keertje vergeet water te geven, want het is een erg sterk plantje dat zich niet snel van de wijs laat brengen.

9. Bromelia

Bromelia’s zijn de ideale kamerplanten voor wie van felle, exotische kleuren houdt. Zet ze op een lichte plaats in huis, zodat ze hun prachtige kleuren behouden. Geef ook niet te veel water, maar houd de grond steeds licht vochtig. Om je bromelia zo lang mogelijk gelukkig te houden, is af en toe een sproeibeurt meer dan welkom.

10. Medinilla

De Medinilla is met z’n hangende bloementrosjes een opmerkelijke plant. In het wild groeit de Mednilla oorspronkelijk op takken van bomen, maar bij ons is hij gemakkelijk te houden als kamerplant. Zet hem op een lichte standplaats (uit direct zonlicht) en geef niet te veel water.

11. Potroos

Geen plaats voor rozenstruiken in de tuin? Of wil je graag wat romantiek in huis halen? Dan is de potroos de geschikte kamerplant voor jou. Deze plant staat graag op een lichte plek en krijgt liefst één keer per week water, afhankelijk van hoe warm de omgeving is. Voelt de potgrond droog aan? Dan is het tijd om te gieten.

12. Cyclaam

De cyclaam is een kleurrijk plantje dat vooral tijdens de wintermaanden voor wat fleur zorgt. En wist je trouwens dat het de ideale kamerplant is om de luchtvochtigheid in huis op te krikken? Ze staat graag op een lichte plaats en houdt van licht vochtige grond.

Naast kamerplanten met bloemen zijn deze ook het ontdekken waard:

