10 kobaltblauwe blikvangers

De andere benaming van kobaltblauw zegt het al: geen andere kleur valt zó op en is tegelijk toch zó stijlvol als koningsblauw. Wil jij ook een royale uitstraling, voor jezelf of je interieur? Dan is dit de kleur die je nodig hebt.

Koningsblauw: de trend

In de jaren ‘50 en ‘60 maakte kobaltblauw furore in de haute couture, in elegante avondjurken van ontwerpers als Dior en Yves Saint Laurent. De laatste jaren drukt deze krachtige kleur opnieuw een flinke stempel op de mode. Niet alleen in accessoires zoals tassen en schoenen, maar vooral in pantalons, blouses, jurken, tot complete pakken toe.

© Joost Govers

Kobaltblauw: het effect

Koningsblauw wordt al eeuwen lang geassocieerd met macht, rijkdom en status. Het is een kleur die luxe uitstraalt, en die elke outfit een portie power geeft, al is het maar in de vorm van een handtas of een paar schoenen. Terwijl blauw normaal gezien rust uitstraalt en geeft, heeft deze tint – die daarom in het Engels ook ‘electric blue’ genoemd wordt, een opwekkend effect. Ook in je interieur straalt deze kleur een en al kracht uit, zeker in materialen zoals glas of metaal met een hoogglans afwerking.

Kobalt combineren: de tips

Klassiek wordt kobaltblauw gecombineerd met zwart of (gebroken) wit, maar de meest stijlvolle combinatie is ongetwijfeld die met tinten van bruin , van warm camel over chocolade tot net-niet-zwart-bruin.

, van warm camel over chocolade tot net-niet-zwart-bruin. Voor een chique uitstraling draag je kobaltblauw met zilver (schoenen, blouse, sjaal…). Mat zilver is absoluut klassevol en tijdloos; met hoogglans zit je helemaal ‘on trend’.

(schoenen, blouse, sjaal…). Mat zilver is absoluut klassevol en tijdloos; met hoogglans zit je helemaal ‘on trend’. Kobaltblauw kan er zeker nog een (accent)kleur bij hebben, denk aan tinten van geel (vanille, oker…), roze (oudroze, huidkleur…), groen (mint, olijf…) en andere tinten blauw, inclusief turquoise.

bij hebben, denk aan tinten van geel (vanille, oker…), roze (oudroze, huidkleur…), groen (mint, olijf…) en andere tinten blauw, inclusief turquoise. Combineer kobaltblauw in je interieur met lichtere blauwtinten en creëer diepte door harde en glanzende materialen (glas, kunststof, metaal…) af te wisselen met aaibare stoffen zoals fluweel.

door harde en glanzende materialen (glas, kunststof, metaal…) af te wisselen met aaibare stoffen zoals fluweel. Graag nog wat meer kleur in huis? Kobaltblauw houdt van oker, mosterd en vanillegeel, van oudroze en rijk bordeaux, van zachtroze en andere pastels, en last but not least van de warmte van terracotta en roest.

