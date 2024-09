In interieur, deco en mode: teddy is overal! Met zo’n knus laagje ben je helemaal voorbereid op de gure herfstdagen die eraan komen.

Populair teddy

… in interieur

Teddystof veroverde de harten van veel interieurliefhebbers, omdat de zachte uitstraling zorgt voor instant gezelligheid en warmte in elke ruimte. Het past in verschillende stijlen, van modern tot klassiek, en valt mooi te combineren met hout, riet, marmer en andere materialen. Teddy wordt al jaren gebruikt in meubels (denk maar aan stoelen en fauteuils), maar ook in woonaccessoires en deco-items (zoals kussens, plaids, tapijten, fotokaders en siermandjes).

… en in mode

Minstens even populair is teddystof in de modewereld. Het voelt heerlijk zacht en warm aan op de huid en is daarom perfect voor koudere maanden. Ook dit jaar spotten we weer heel wat teddy in de collecties: van jassen volledig in teddystof of gecombineerd met andere materialen, tot truien en accessoires als tasjes, handschoenen en sjaals. Ook schoenen worden dikwijls gevoerd met een teddystof, om ze lekker warm en comfortabel te houden.

Teddy combineert ook mooi met andere zachte stoffen voor een hoge aaibaarheidsfactor, of om net voor contrast te zorgen met hardere materialen zoals (nep)leer of denim.

12 streelzachte teddy-items

Genoeg keuze om teddy in je huis of kast te halen! We inspireren je graag met deze knuffelzachte items.

Poef in teddystof Poef in teddystof € 39,30 – Sostrene Grene Shop het hier. Kussen ‘Fara’ Kussen ‘Fara’ € 21,95 – Casa Shop het hier. Teddy plaid Teddy plaid € 8,95 – Action Shop het hier. Grijs etui Grijs etui € 29,95 – Studio Noos Shop het hier. Heuptasje met bordeaux print Heuptasje met bordeaux print € 49,99 – Louise bij e5 Shop het hier. Jasje van teddybont Jasje van teddybont € 30,99 – C&A Shop het hier. Jasje in kimonostijl Jasje in kimonostijl € 55,99 – My Jewellery Shop het hier. Mouwloos gilet met teddy voering Mouwloos gilet met teddy voering € 79,99 – Vero Moda Shop het hier. Opbergmandje Opbergmandje € 9,99 – H&M Shop het hier. XXL-warmwaterkruik XXL-warmwaterkruik € 29,95 – Aroma Home bij Juttu Shop het hier. Handtas met schouderriem Handtas met schouderriem € 44,99 – MAE bij Veritas Shop het hier. Teddy instappers Teddy instappers € 85,95 – Scholl bij Torfs Shop het hier.

Modetrends najaar 2024

Warm, wollig, streelzacht en met 100% knuffelfactor… Teddy is een van de grootste modetrends voor het najaar van 2024. De stof wordt uitbundig in de najaarscollecties verwerkt – vooral in jassen, maar ook in truien en zelfs blouses. Benieuwd naar de andere trends? Je ontdekt ze hier!

Meer moois:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!