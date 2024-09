Lampionplant: hoe verzorg je hem?

Met z’n prachtige, oranje lampionnetjes is de Physalis alkekengi, ofwel de lampionplant, hét symbool voor de herfst. Zijn takken worden dan ook vaak gebruikt in herfstboeketten. Heb jij zo’n exemplaar in de tuin? Lees dan hier hoe je hem optimaal verzorgt!

Zo verzorg je jouw lampionplant

Zet je lampionplant op een plekje in de volle zon , zodat hij volop kan bloeien. Hij mag best op een wat schralere, en bij voorkeur op een kalkhoudende grond staan. Bemesten hoeft dus niet.

De plant hoeft niet te worden gesnoeid. Als je takken afknipt om te laten drogen, doe dan zeker handschoenen aan. Het sap van de plant kan tot allergische reacties leiden bij aanraking met de huid.

Wacht met knippen tot de lampionnen volledig oranje zijn gekleurd.

Hij is winterhard tot ongeveer -20 à -25 graden Celsius, dus je hoeft hem 's winters niet binnen te zetten.

De wortels van de lampionplant durven zich ondergronds flink uitbreiden, om vervolgens enkele meters verder weer uit de grond te schieten. Steek in het voorjaar de wortels af om woekeren te voorkomen, of houd hem als potplant.

Wil je lampionplanten zaaien? Bewaar dan het zaad van de besjes en zaai in het voorjaar.

De plant kan goed tegen droogte, maar krijgt grotere lampionnen als je hem regelmatig water geeft.

De bessen van de Physalis alkekengi zijn giftig. Die van de Physalis peruviana (ananaskers) en Physalis (tomatillo) zijn eetbaar.

