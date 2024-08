Lavendel snoeien: zo pak je het aan

Lavendel is niet alleen een op-en-top bijenplant, hij kan ook goed tegen de droogte én zorgt met z’n paarse, geurige bloemetjes voor dat heerlijke vakantiegevoel in je tuin. Om je lavendelstruik mooi en gezond te houden is het aangeraden om hem regelmatig te snoeien. Lees hier hoe je dat doet.

Wanneer moet je lavendel snoeien?

Wil je je lavendel snoeien, dan doe je dit het best twee keer per jaar. Nieuwe planten mag je het eerste jaar zelfs wat vaker snoeien, zodat ze onderaan veel jonge scheuten krijgen. Hierdoor krijg je een mooie, volle struik.

De hoofdsnoei is in maart/april, zodra de kans op strenge nachtvorst voorbij is. Vervolgens snoei je hem nog een keer na de bloei, meestal eind augustus of in september. Als je plant nog tot oktober bloeit, wacht je best met snoeien tot het voorjaar. Anders bestaat de kans dat de snoeiwonden bevriezen.

Lavendel snoeien: hierop moet je letten?

In het voorjaar mag je lavendel flink terugsnoeien, tot ongeveer 15 cm boven de grond. Let er wel op dat je niet tot op het kale hout knipt. Blijf net boven het groene deel, zodat de struik nog kan uitlopen. De najaarssnoei is iets minder intensief: je knipt dan enkel de uitgebloeide delen weg.

In deze video zie je hoe lavendel moet worden gesnoeid:



5 leuke weetjes over lavendel

Oude oorsprong: lavendel werd al in het oude Egypte gebruikt bij het mummificeren en als parfum. Ook de Romeinen waardeerden lavendel om zijn verfrissende geur en gebruikten het in baden en als insectenwerend middel.

Kalmerend effect: lavendel staat gekend om zijn ontspannende werking. De geur van lavendel kan stress verminderen, de slaap verbeteren en angst verminderen. Het wordt vaak gebruikt in aromatherapie en kalmerende producten.

Bijvriendelijk: lavendel is een favoriete plant voor bijen. De geurige bloemen trekken bijen aan, waardoor lavendel bijdraagt aan de biodiversiteit en het behoud van bijenpopulaties.

Koken met lavendel: lavendel wordt niet alleen gebruikt in cosmetica, maar ook in de keuken. Het kan worden toegevoegd aan gebak, thee, honing en zelfs hartige gerechten, vooral in de Provençaalse keuken.

Symboliek: lavendel staat symbool voor zuiverheid, stilte en kalmte. In sommige culturen wordt het ook geassocieerd met geluk en bescherming tegen het kwaad.

