Takkenwal van snoeiafval: zo maak je het

De herfst is een ideaal snoeiseizoen voor veel planten, bomen en struiken. En dat betekent natuurlijk ook een hoop snoeiafval bovenop die vallende bladeren. Tuinman Xavier recycleert het afval en maakt er een takkenwal mee. Een mooi voorbeeld van kringlooptuinieren. Hoe je zelf zo’n takkenril of -wal maakt, leggen we hieronder uit.

Takkenwal maken: zo begin je eraan

Ik gebruik een takkenwal om zones in de tuin van elkaar te scheiden. Het is zo makkelijk te bouwen! Xavier

Zet palen in de grond, in twee evenwijdige rijen met twee tegenover elkaar, en vul ze op met het dode hout in het midden. In geen tijd heb je een natuurlijke, mooie beschutting die je nauwelijks iets kostte.

Stap 1: de omkadering maken

“Hoe je zo’n standaardmuur maakt? De breedte, diepte en hoogte kies je zelf. Maar zorg ervoor dat je er toch het een en ander in kwijt kunt, natuurlijk! Ik maakte deze muur twee meter breed met een diepte van ongeveer 1 meter.

De palen die ik gebruik zijn van onbehandeld kastanjehout. Ander onbehandeld hardhout is even goed. Voor deze breedte gebruik ik zes stuks in totaal. Heb je trouwens stevige dikkere takken gesnoeid? Dan kun je ook die perfect gebruiken als palen.”

“Om de palen in de grond te kloppen, gebruik ik een palenrammer – een vrij stevige work-out – maar je kunt ook een houthamer of moker gebruiken. Het belangrijkste is dat ze stevig in de grond staan.

Een derde van de paal zou onder de grond moeten verdwijnen. Voor ik hier aan begin, woel ik de aarde los met een grondgatboor.”

“Zet de palen in een rechte hoek. De plaats van de middelste paal bepaal ik aan de hand van een touwtje dat ik tussen de buitenste palen span. Zo blijven ze op een mooie rechte lijn.

Klop dus eerst de buitenste palen in de grond. De middelste paal staat precies op de helft. Dat oogt mooier, dus meet zeker eens na.”

Stap 2: vullen

“Het skelet staat er. Hier kun je best heel wat hout en ander snoeiafval in kwijt. In de zomer kun je er zelfs je grasmaaisel in strooien.”

Lang snoeiafval hoef je vanaf nu niet meer te verzagen. Het vormt de kern van je wal!

“Vogeltjes, egels en andere diertjes zijn trouwens gek op een takkenwal om even uit te rusten of zich in te verschuilen. Vooral als je er nog wat lekkers bovenop legt. Wedden dat je binnenkort een winterkoninkje op bezoek krijgt? Ontdek ook de snippermuur waar afgevallen bladeren een hoofdrol in spelen!

