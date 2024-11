Makkelijke kamerplanten: 5 groene aanraders voor beginners

Heb je weinig ervaring met planten of gewoon geen groene vingers? En wil je toch groen in huis? Geen probleem, want er zijn gelukkig makkelijke kamerplanten die een grote overlevingsdrang hebben.

Makkelijke kamerplanten

Deze makkelijke kamerplanten zijn absolute aanraders voor beginners, want:

Ze stellen geen grote eisen qua water.

Ze zitten graag krap in de pot, dus verpotten hoef je niet vaak te doen.

Sterft de moederplant toch af? Dan kun je ze heel makkelijk stekken of baby-plantjes afsnijden.

1. Gatenplant (Monstera deliciosa)

Een Monstera of gatenplant van ongeveer 30 cm is niet duur en groeit snel. Geef de plant af en toe een klein beetje water en je hebt binnen drie maanden zonder veel moeite een grote plant met mooie bladeren. De plant is niet alleen een van de dankbaarste maar ook meest imposante kamerplanten. Mocht hij ooit een steuntje nodig hebben, probeer dan zeker eens een mosstok. Die helpt de plant op een natuurlijke manier naar omhoog klimmen.

2. Klimop (Hedera helix)

Klimop is vrijwel onverwoestbaar. Mocht het toch zover komen dat het plantje het lastig krijgt, dan zie je het snel. Wanneer hij water nodig heeft, gaan zijn blaadjes slap en zacht hangen. Maar na een goeie drinkbeurt kan hij er vrijwel onmiddelijk weer tegenaan.

3. Graslelie (Chlorophytum comosum)

Graslelie is een van de makkelijkste kamerplanten die minder dan één keer per week water nodig heeft en eventueel besproeid mag worden om bruine puntjes te vermijden. De plant is leuk voor beginners omdat hij al snel voor veel nageslacht zorgt. Aan de uiteindes verschijnen in een mum van tijd kleine plantjes die je makkelijk kunt stekken. Een fijn gevoel voor beginnende plantenouders!

4. Drakenklimop (Epipremnum aureum)

Een fantastische beginnersplant want de drakenklimop vraagt weinig verzorging. De hangende variëteiten krijgen regelmatig nieuwe blaadjes en staan mooi in een plantenhanger van macramé. De takken kunnen meterslang worden en omdat de plant niet veel licht nodig heeft, kun je hem bijna overal zetten.

Opgepast: drakenklimop is heel giftig voor honden en katten.

5. Sanseveria

De vrouwentong kan in de huiskamer nauwelijks iets gebeuren, zolang hij maar geen overvloed aan water krijgt. Voor de rest kun je deze kamerplant zelfs bijna negeren, zo gemakkelijk is ie!

Nog meer makkelijke kamerplanten:

