Onrijpe tomaten uit de moestuin: dit doe je ermee

Kweek je buiten tomaten en komt de rode blos maar traag op gang? Ontdek dan dit trucje dat geplukte groene tomaten sneller doen rijpen!

Red het rood

Een paar koudere weken in de zomer kan ervoor zorgen dat tomaten buiten traag rijpen en veel vruchten tegen september niet plukrijp zijn. Dat wil echter niet zeggen dat ze klaar zijn voor de composthoop.

In augustus en begin september kun je eerst nog het volgende proberen:

Zorg voor zoveel mogelijk zonlicht en luchtcirculatie door het blad rond de trossen en onderaan de stengel weg te knippen.

en luchtcirculatie door het blad rond de trossen en onderaan de stengel weg te knippen. Top de tomatenplant en knip de bovenste en kleinste tomatentros weg. Zo gaat alle energie naar de grotere tomaten die meer kans hebben op slagen.

Onrijpe tomaten verwerken

Zijn de tomaten tegen eind september nog steeds groen? Pluk ze en laat ze binnenshuis verder rijpen. Leg ze eerst nog een paar dagen op een zonnige vensterbank, nadien kun je nog het rijpingsproces versnellen:

Leg een rijpe banaan of rijpe appel in een kistje met groene tomaten. Dek het kistje af en hou het op een droge plek. Controleer af en toe op beschimmelde exemplaren. Na een week of twee zouden de tomaten eetbaar moeten zijn. De niet-zongerijpte tomaten zijn rauw minder lekker, maar doen het prima in tomatensauzen en soepen. Sla dus aan het koken en invriezen maar!

Groen, niets aan te doen?

Zijn je tomaten echt té groen? Dan nog kun je ze verwerken. Rauw zijn ze niet eetbaar, maar ze kunnen perfect in zoetzuur, chutneys of andere gerechten

Groene tomatenjam: dit heb je nodig

1,2 kg groene onrijpe tomaten

2 onbespoten limoenen of 1½ onbespoten citroen

5-6 takjes basilicum

1 kg gewone geleisuiker

Zo ga je te werk:

Was de tomaten en snijd ze in kleine blokjes. Boen de limoenen schoon, rasp de schil van één limoen en pers beide uit. Laat de tomaten samen met de limoenschil en het uitgeperste sap tien tot vijftien minuten op een laag vuur stoven in een pan met deksel erop. Haal daarna de pan van het vuur en laat het mengsel afkoelen. Was de basilicum, schud de takjes droog en pluk de blaadjes van de takjes. Breng in een grote pan op een hoog vuur de tomaten met de geleisuiker al roerend aan de kook. Blijf het mengsel roeren en laat het vier minuten borrelend doorkoken. Neem de pan van het vuur en roer er de basilicum door. Vul schone, gesteriliseerde glazen potten tot de rand met de hete jam, draai er onmiddellijk de schroefdeksels op.Zet op de kop weg en laat afkoelen.

Of wat dacht je van ‘fried green tomatoes‘

Snij 4 groene, onrijpe tomaten in dikke plakken.

Klop 2 eieren los met een flinke scheut melk in een diep bord.

Zet ook een diep bord met bloem (gekruid met peper en zout) en een diep bord met paneermeel klaar.

Verhit een flinke laag olie om te bakken in een hapjespan.

Haal de plakken tomaat eerst door de bloem, dan door het ei-melkmengsel en vervolgens door het paneermeel.

Zorg dat de plakken tomaat volledig bedekt zijn met paneermeel.

Leg ze dan voorzichtig in de pan met hete olie en laat aan beide kanten goudbruin bakken (niet te veel tegelijk).

Laat uitlekken op keukenpapier. Serveer met homemade ketchup.

Ook lekker!

Op die manier hebben toch nog smakelijke vooruitzichten!

Voor de tomatenliefhebbers:

