Een moestuinkalender: onze gratis kalender helpt je op weg!

Zin om aan de slag te gaan met een moestuin? Onze handige moestuinkalender helpt je op weg! Print, zaai, plant, oogst om nadien…op te eten natuurlijk!

De Libelle moestuinkalender

Print ‘m en hang hem in je keuken of in de serre. Zo weet je precies op welk moment je welke groente moet zaaien en wanneer het tijd is om te oogsten.

Schrijf je in op onze moestuinnieuwsbrief!

Ben je een beginnende of ervaren moestuinier, beschik je over weinig of veel ruimte: in onze 2-wekelijkse nieuwsbrief ‘Libelle Moestuin’ vind je een antwoord op al je vragen. Je ontvangt de beste tips en to do’s op het juiste moment, rechtstreeks in je mailbox.

Maar we reiken je ook leuke inspiratie, toffe boeken en leuke hebbedingen aan die geen enkele moestuinier mag missen.

Schrijf je hier in!

Ontdek ook onze moestuincursus!

Gezond, lekker, budgetvriendelijk én duurzaam: er zijn alleen maar voordelen aan je eigen moestuin aanleggen en zelf groenten kweken. In één uitgebreide en handige moestuingids leert tuinexperte Laurence Machiels je stap voor stap hoe je je eigen moestuin aanlegt en straks volop kunt genieten van je oogst.

Naar de moestuincursus

PS Ben je al lid van onze Libelle Tuinclub op Facebook? Da’s een supergezellig clubje van mensen met een passie voor groen die elkaar inspireren, vragen en tips uitwisselen. Dat ontdek je allemaal hier!

Meer moestuinplezier:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!