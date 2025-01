Nestkastjes ophangen: hierop moet je letten

Nestkastjes in de tuin zijn een geweldige manier om vogels te helpen in elk seizoen. Maar voordat je een vogelhuisje ophangt, is het belangrijk om te weten waar je op moet letten. Een goede locatie en het juiste type nestkast zijn namelijk cruciaal voor succes. Ontdek hier hoe je vogels kunt helpen en welk nestkastje geschikt is voor welke vogelsoorten.

Waarom een nestkastje ophangen?

Vogels hebben steeds minder natuurlijke broedplaatsen door onze stedelijke ontwikkeling en veranderende landschappen. Met een nestkastje in je tuin geef je hen een veilige plek om te broeden en hun jongen groot te brengen. Daarnaast haal je met een nestkastje meer leven en vrolijkheid in je tuin!

Welk nestkastjes voor welke vogels?

Niet elke vogel past in elk nestkastje. Vooral de grootte van de invliegopening is belangrijk:

Kleine vogels zoals koolmezen en pimpelmezen: Invliegopening van 28 mm.

Invliegopening van 28 mm. Huismussen: Invliegopening van 32 mm.

Invliegopening van 32 mm. Spreeuwen: Grotere invliegopening van 45 mm.

Grotere invliegopening van 45 mm. Open nestkasten: Geschikt voor merels, roodborstjes en winterkoninkjes.

Tip: observeer eerst welke vogels al in jouw tuin rondvliegen voordat je een nestkast kiest. Zo weet je zeker dat je een passende broedplek aanbiedt.

De perfecte plek voor je nestkastje

Waar je het vogelhuisje ophangt, maakt een groot verschil. Volg deze tips voor een optimale locatie:

Beschutte plek: hang de nestkast op een rustige plek, weg van direct zonlicht, regen en harde wind. Een oost- of noordoostgerichte muur is ideaal. Hoogte: zorg dat het huisje minstens 2 meter boven de grond hangt om roofdieren zoals katten te weren. Vrije aanvliegroute: laat voldoende ruimte vrij rond de invliegopening, zodat vogels makkelijk naar binnen kunnen vliegen. Niet te dicht bij andere nestkasten: vogels zijn territoriaal, dus zorg voor voldoende afstand tussen meerdere kasten.

Getty Images

Hoe hang je nestkastjes het best op?

Hang ze twee tot vijf meter van de grond.

van de grond. Hang halfopen nestkasten in klimop of andere beschutting.

Nestkast onderhouden

Het is raadzaam om nestkasten één keer per jaar schoon te maken. Dat doe je wanneer de jonge vogels zijn uitgevlogen of als het broedseizoen is afgelopen. Sommige vogels leggen wat later dan anderen, dus wacht bij voorkeur tot het najaar (na de eerste vorst), zodat je geen broedende vogels stoort.

Een nestkast schoonmaken vraagt niet veel werk: trek handschoenen aan, haal het nest eruit en giet warm water in en over de kast. Dat is nodig om parasieten, vlooien en ander ongedierte te doden.

Schrob daarna de kast met een borstel, giet er nog een keer warm water over en laat vervolgens drogen. Gebruik nooit chemische schoonmaakmiddelen!

Kijk hier naar de video van Laurence Machiels hoe zij een vogelhuisje schoonmaakt:

Extra tips

Vul de nestkast niet met stro, zaagsel of ander materiaal. Vogels zorgen zelf voor de inrichting van hun huisje.

met stro, zaagsel of ander materiaal. Vogels zorgen zelf voor de inrichting van hun huisje. Hang nestkastjes al in het najaar op, zodat vogels ze al kunnen gebruiken als slaapplek.

op, zodat vogels ze al kunnen gebruiken als slaapplek. Je kunt kant-en-klare nestkasten kopen in tuincentra, maar je kunt natuurlijk ook zelf aan de slag gaan. Op vogelbescherming.be vind je gedetailleerde plannen om zelf een nestkast te bouwen.

kopen in tuincentra, maar je kunt natuurlijk ook gaan. Op vogelbescherming.be vind je gedetailleerde om zelf een nestkast te bouwen. Gebruik geen verf of beits aan de binnenkant van het kastje; dit kan schadelijk zijn voor de vogels.

