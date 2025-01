Dit weekend niet vergeten: tuinvogels tellen!

Ook benieuwd naar de top 10 van de tuinvogels? Dit weekend kun je je steentje bijdragen.

Tuinvogels tellen dit weekend

Blijft de huismus nummer 1 bij de tuinvogeltelling? Mensen die het kunnen weten – tuinvogelconsulenten bij Natuurpunt – schatten haar kansen hoog in. Niet omdat de soort toeneemt, wel omdat de andere soorten dit jaar met minder lijken te zijn. Of zal de nummer 2, het koolmeesje, toch dit jaar over de huismus wippen? Spannend!

© Natuurpunt

Om het allemaal heel zeker te weten, wordt er dit weekend opnieuw geteld tijdens het Grote Vogelweekend, en jij kunt meedoen!

Haal een voorraadje vogelvoer in huis en verspreid het op verschillende manieren over je tuin.

Installeer je voor minstens een kwartiertje bij het raam – houd eventueel een verrekijker binnen handbereik – en kijk. Hoe vroeger op de ochtend, hoe meer kans op vogels.

Schrijf per soort die in jouw tuin neerstrijkt de aantallen op.

Van zaterdagochtend tot en met zondagavond kun je je telling online doorgeven. Het telformulier vind je vanaf zaterdag op www.vogelweekend.be.

Tuinvogelweetjes

Strooi tijdens het vogeltellen met enkele leuke weetjes en ontpop je tot een echte vogelaar!

Wist je dat…

Het roodborstje ’s ochtends vaak als eerste begint te zingen? Hoe lief hij er met zijn eerder oranje borstje ook uitziet, hij wordt woest op soortgenoten. Hij gaat felle gevechten niet uit de weg, ook al zouden die zijn leven kunnen verkorten. Paai hem met meelwormen, daar is hij dol op. Als je regelmatig ‘oefent’, komt het roodborstje uit je hand eten.

Pimpelmeesjes hun eitjes bij een andere moeder durven leggen? In een op de drie nesten zitten bastaardmeesjes!

Heggenmussen heel wulps zijn? De vogeltjes paren in het paarseizoen één tot twee keer per uur, gedurende een tiental dagen, en kunnen nog meerdere partners hebben ook.

Merels de allermooiste gezangen uit hun oranje snavels toveren? Hun stem wordt er met de jaren zelfs nog beter op!

Huismussen supergezellig zijn? Mussenpaartjes blijven levenslang samen, maar dat betekent niet dat ze zich afzonderen. Integendeel: ze voelen zich zo goed in groep, dat ze zelfs bij elkaar kruipen om te broeden.

Nog meer vogelexpert worden?

Op de website van Natuurpunt vind je een overzicht van de meest voorkomende tuinvogels, met telkens een afbeelding en wat uitleg om ze makkelijker te herkennen. Je kunt er ook een instructiefilmpje bekijken voor het tellen. Handig!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Tips voor het voederen van vogels vind je hier!

Succes!

Dit vind je vast ook interessant:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!