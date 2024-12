In de herfst en winter kunnen tuinvogels wel wat extra voedsel gebruiken. Help ze een handje door enkele zelfgemaakte vetbollen en ander lekker vogelvoer in je tuin te hangen.

Zelfgemaakte vetbollen: 7 ideetjes

Een walking dinner, maar dan in de lucht en voor vogels: een flying dinner dus! Zo leuk en bovendien makkelijk om te maken samen met je (klein)kinderen. Je kunt er alle kanten mee op, maar de basis blijft hetzelfde: gezonde vetten voor onze tuinvogels. Maak ook enkele zelfgemaakte vetbollen voor vogels!

Wat heb je nodig?

1 deel ongezouten en ongebruikt vet op 1 deel strooivoer voor tuinvogels.

Smelt het vet zachtjes in een pannetje. Het vet mag niet heet zijn. Kokosvet of ossenwit is daarvoor ideaal, want het smelt en stolt snel.

Voeg het vogelvoer toe en het knutselen kan beginnen!

Om het eetfestijn aan te vullen, kun je ook nog veenbessen, meelwormen, stukjes appel en pinda’s voorzien. Kijk maar mee!

1. Een kopje vogelvoer

Een oud kopje kun je prima hergebruiken om vogels te voeren. In plaats van cake in a mug, maak je vogelvoer in a mug. Een mooie strik erbij en je boom is ook nog eens mooi versierd!

2. Een heerlijke dennenappel

Dennenappels geraapt tijdens een herfstwandeling? Tover ze dan om tot smakelijke hapjes voor de tuinvogels.

3. In een sinaasappel

Gooi de schil van je sinaasappels niet zomaar weg, want ze kunnen nog perfect dienen als voederbakjes voor vogels.

4. Een pindaslinger

Een slinger uit doppinda’s ziet er vrolijk uit en maakt je vogelvoer-buffet compleet. Maar zorg er ook voor dat je nog voldoende anders lekker voorschotelt want tuinvogels moeten best wat energie verzetten om zo’n pinda open te breken.

5. Liefde in een appel

Bron: happyserendipity.com

Een appeltje voor de dorst én de honger. Gebruik enkel gezonde appels zonder rotte plekken.

6. Een sierlijke krans

Bron: thegardenroofcoop.com

Knutsel je voor kerst een krans om aan de voordeur te hangen? Maak dan ook een eetbare versie voor de vogels in je tuin. De beschrijving (in het Engels) vind je hier.

7. Cupcakes voor vogels

Bron: creatips.nl

Heb je nog een etagère in de kast staan? Vul hem dan met cupcakes op vogelmaat!

Lees zeker ook deze tips voor een vogelvriendelijke tuin!

Meer over de wintertuin:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!