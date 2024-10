Verzamel walnoten uit eigen tuin en doe mee aan ‘Notenkrakken’!

Wist je dat je dankzij jouw walnoten uit eigen tuin kunt helpen bouwen aan een warmere samenleving? De actie ‘Notenkrakken’ van Cera en de Coöperatie 37 graden roept iedereen op om massaal walnoten te verzamelen en in te leveren bij een van de meer dan 100 inzamelpunten in heel het land. En wel daarom:

Warmte door walnoten

Wist je dat walnoten echt een product zijn van bij ons? En dat walnootolie perfect is om mee te koken of een salade af te werken? Na WOII is dit stukje culinair erfgoed een beetje in de vergeethoek geraakt. Daar wil Cera de Coöperatie 37 graden verandering in brengen. Hun geweldige Notenkrakken-­campagne roept mensen in november op hun wal­noten op verschillende punten binnen­ te brengen.

Nadien gaat de oogst naar duizenden mensen met een fysieke, mentale of sociale beperking in de zorg­sector en sociale ateliers die er heerlijke artisanaal geperste walnootolie van maken. Die smaakvolle walnootolie is dan te koop, samen met krokant geroosterde granola, koekjes en pralines! Je krijgt er bovendien nog een inspirerend receptenboekje bovenop. Een vroeg kerst­cadeautje met een warm hart!

Walnootolie van de hoogste kwaliteit

“Voor de medewerkers van de sociale werkplaatsen is dat een zinvolle tijdsbesteding”, meldt de coöperatieve vennootschap Cera. “Met deze actie gaat er niets van de noten verloren.”

Door de noten met de hand te kraken en koud te persen, bekomt men immers lokale walnootolie van de hoogste kwaliteit. Zo draagt Notenkrakken bij tot meer circulariteit tussen mensen én in de voedselketen.

Notenkrakken praktisch

Heb je al wat noten kunnen rapen? Breng ze dan tussen 7 oktober en 11 november binnen bij een van de meer dan 100 inzamelpunten die je hier kunt vinden. Je krijgt dan meteen een flesje Notenkrakkenolie van 20 ml cadeau!

