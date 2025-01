Je planten water geven is essentieel om ze in leven te houden, dat spreekt voor zich. Maar wanneer geef je ze water? En waar moet je nog rekening mee houden? Met onderstaande vuistregels in het achterhoofd leven je plantjes nog lang en gelukkig:

Eerste hulp bij kamerplanten water geven

1. Wanneer gieten?

Vaak voelt de bovenste laag potgrond droog aan, maar is de grond eronder nog vochtig genoeg. Steek daarom je vingers in de pot en als de grond tot een diepte van ongeveer 5 cm nog vochtig aanvoelt, hoef je geen extra water te geven. Controleer dit goed, want een teveel aan water is minstens even schadelijk als een tekort. Het vergroot de kans op schimmels en de wortels van je plant kunnen gaan rotten, met alle gevolgen van dien.

2. Hoe gieten?

Geef je planten altijd aan de wortels water en nooit op het blad. Doe dit bij voorkeur ’s avonds, want op hete zomerdagen verdampt het water sneller. Daarnaast verbranden de bladeren van je planten makkelijker bij felle zon. Ook is het beter om één keer per week rijkelijk te gieten, in plaats van elke dag een beetje. Op die manier maakt je plant diepe wortels aan, waardoor hij steviger wordt. Als je je plant elke dag een beetje water geeft, stimuleer je oppervlakkige wortelgroei, waardoor je plant nóg gevoeliger wordt voor droogte.

3. Voorkom een droge grond

Af en toe je grond een beetje loswoelen, doet wonderen. Er zal minder water verdampen als de bovenste grondlaag los blijft. Tip: je kunt wat organische meststof aan de potgrond toevoegen die zich zal omzetten in humus. Dit helpt om beter vocht vast te houden. Je kunt het ook kant-en-klaar kopen, in de vorm van bodemverbeteraar.

4. Pot versus volle grond

Er is een groot verschil tussen planten in een pot en planten die in volle grond staan. Zo hebben planten in een pot vaker behoefte aan een extra gietbeurt, want planten in de volle grond hebben meer plaats om met hun wortels op zoek te gaan naar water en voedingsstoffen. Vergeet ook je bloempotten niet die tegen de muur staan, want ze krijgen niet altijd voldoende regenwater.

5. Standplaats

Planten die in de volle zon staan en kamerplanten die voor vensters of in de buurt van de verwarming staan, verbruiken logischerwijs meer water dan schaduwplanten. Soms kan het al helpen om je plant iets verder van het raam te zetten en ze uit de buurt van een verwarming te plaatsen.

Meer tips voor je planten:

