10 saliegroene stijltoppers

Groen is de laatste seizoenen niet meer weg te denken uit onze kleerkast en ons interieur, in alle tinten. Maar stijlvol saliegroen – dat pure rust en stijl uitstraalt – is toch dé absolute toptint…

Saliegroen: de trend

In de art nouveau kunststroming – eind 19de, begin 20ste eeuw – speelde de natuur een belangrijke rol. Logisch dat ook de kleur groen populair werd. Nu we laatste jaren weer zo fel inzetten op het behoud van onze natuur, is ook de kleur weer razend populair. Verschillende tinten groen – zacht lindegroen, fris muntgroen, chic smaragd en warm bosgroen – worden met elkaar gecombineerd tot een palet dat veel mensen aanspreekt. En dat zowel voor je garderobe als in je interieur…

© Joost Govers

Saliegroen: het effect

Saliegroen is een neutrale tint die goed combineert met veel andere kleuren. De kleur brengt ook rust in elke outfit, casual of chic. En vraag je je bij het kiezen van kleuren soms af of ze wel matchen met je haarkleur… met saliegroen is dat altijd het geval! Ook voor je interieur is het een veilige basis: net iets anders dan grijs of beige, maar zacht genoeg om nog ruimte te laten voor andere kleuren.

Saliegroen: de tips

Saliegroen matcht mooi met zachte neutrals zoals gebroken wit, beige, zandkleur of zilvergrijs voor een tijdloze look. Werk je outfit af met fijne zilver- of goudkleurige of zwarte juweeltjes.

look. Werk je outfit af met fijne zilver- of goudkleurige of zwarte juweeltjes. Geef je groene outfit een frisse touch met wit zilver , voor bijvoorbeeld een blouse, een paar oorbellen of schoenen. Met goud krijgt groen een warme en luxueuze uitstraling.

, voor bijvoorbeeld een blouse, een paar oorbellen of schoenen. Met krijgt groen een warme en luxueuze uitstraling. Saliegroen in combinatie met roest, oker, mosterd of donkerbruin is perfect voor een comfy winteroutfit die warmte uitstraalt. Draag je er pastels bij, dan ga je de romantische toer op.

uitstraalt. Draag je er pastels bij, dan ga je de toer op. Saliegroen creëert een gevoel van rust en harmonie in je interieur. Uiteraard is de combinatie met hout dé perfect match. Met blank hout en zachtgroen zet je een frisse Scandinavische stijl neer. Voor een warmer effect combineer je saliegroen met goudblond eikenhout.

dé perfect match. Met blank hout en zachtgroen zet je een frisse Scandinavische stijl neer. Voor een warmer effect combineer je saliegroen met goudblond eikenhout. Bang dat een overwegend groen palet in huis wat te saai wordt? Creëer diepte door te spelen met verschillende texturen, door bijvoorbeeld stoere tweed te combineren met luchtig linnen…

Mantel van wolmix Mantel van wolmix € 279,95 – mbyM Shop het hier Theepotje van Point Virgule Theepotje van Point Virgule € 18,75 – De Bijenkorf Shop het hier Kopje ‘Strimmig’ Kopje ‘Strimmig’ € 3,50 – Ikea Shop het hier Katoenen tafelkleed Katoenen tafelkleed € 34,95 (vanaf) – Dille & Kamille Shop het hier Boogkaars Boogkaars € 4,90 – Søstrene Grene Shop het hier Kunstkrans ‘Amarante’ Kunstkrans ‘Amarante’ € 36,95 – Loberon Shop het hier Schapenwollen pantoffels Schapenwollen pantoffels € 29,50 – Texelana Shop ze hier Waxinelichthouder van keramiek Waxinelichthouder van keramiek € 15,99 – Sissy-Boy Shop het hier Waterglas met bubbels Waterglas met bubbels € 14,97/3 stuks – Maisons du Monde Shop het hier Geborduurde kussenhoes Geborduurde kussenhoes € 24,99 – H&M Home Shop het hier

Meer:

