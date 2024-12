Goeie vraag: kunnen er teken in mijn kerstboom zitten?

Een mooie kerstboom brengt heel wat leven in huis. En dat mag je gerust letterlijk nemen. Want wist je dat je geurende kerstboom de thuis is van duizenden kleine beestjes, waaronder af en toe teken? Maar wees gerust: ze vallen jou niet lastig!

Teken in de kerstboom

De meeste insecten zitten namelijk in het hout van de boom verstopt (zowel in de stam als de takken), waardoor je ‘m eigenlijk al zou moeten verbranden om ze te bestrijden. De beestjes zijn gelukkig niet zichtbaar en ze zijn ook niet schadelijk voor je gezondheid.

Verschillende beestjes

In de gemiddelde kerstboom zijn heel wat verschillende beestjes te vinden. Dat ontdekte professor Bjarte Jordal van the University Museum of Bergen. Denk maar aan …

spinnen : of je het nu wilt of niet, zowel kleine als grote spinnen hebben het erg naar hun zin in je kerstboom. Controleer je boom daarom even op kruisspinnen voor je ‘m in huis zet. Onthoud wel dit: er leven duizenden spinnen in huis, dus een paar meer of minder dankzij je boom maakt echt niet uit. Ze eten bovendien de andere aanwezige gasten op!

: of je het nu wilt of niet, zowel kleine als grote spinnen hebben het erg naar hun zin in je kerstboom. Controleer je boom daarom even op kruisspinnen voor je ‘m in huis zet. Onthoud wel dit: er leven duizenden spinnen in huis, dus een paar meer of minder dankzij je boom maakt echt niet uit. Ze eten bovendien de andere aanwezige gasten op! springstaartjes : minuscule, piepkleine beestjes die – zoals de naam het al zegt – kunnen springen. Gelukkig blijven ze braaf in het hout van de boom zitten.

: minuscule, piepkleine beestjes die – zoals de naam het al zegt – kunnen springen. Gelukkig blijven ze braaf het hout van de boom zitten. mijten : geen zorgen, wie een allergie heeft voor huisstofmijt zal hier geen last van ondervinden.

: geen zorgen, wie een allergie heeft voor huisstofmijt zal hier geen last van ondervinden. wantsen : komen niet alleen in je matras voor, maar dus ook in je kerstboom.

: komen niet alleen in je matras voor, maar dus ook in je kerstboom. takluisjes: houden zich bezig met het sap uit je kerstboom te zuigen. Maar geen nood: ze doen jou of je boom eigenlijk geen kwaad. Ze overleven nauwelijks in de droge, warme temperatuur in huis.

Wat is de kans op een tekenbeet?

Het is best mogelijk dat er een teek in je kerstboom huist, maar de kans op een beet is minuscuul klein. Wanneer je de boom aankoopt, zitten de teken normaal gezien in een diepe slaap en wanneer je de laatste kerstversiering eruithaalt, zijn ze al lang dood. Geen reden tot paniek dus!

