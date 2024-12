It’s beginning to look a lot like Christmas, Let it Snow, Last Christmas, Santa Claus is Coming to Town… Krijg jij die vrolijke jingle bells ook maar niet uit je hoofd? Dan is er onze Grote Kerstplaylist, boordevol kerstmuziek om je dat ultieme kerstgevoel te bezorgen.

All I Want for Christmas…

… is Libelle’s Grote Kerstplaylist, een lijst waarin we de allerleukste oude en nieuwe kerstliedjes verzamelen! De playlist is goed voor bijna vijf uur kerstmuziek en is ideaal om volledig in kerststemming te komen: tijdens het versieren van de kerstboom, cadeautjes inpakken, koken, als gezellige sfeermaker tijdens het kerstdiner of gewoon zomaar, omdat het kan.

Verschillende internationale topartiesten passeren de revue, zoals Mariah Carey, Michael Bublé, Wham!, Whitney Houston, Coldplay, Kelly Clarkson, Ed Sheeran en Elton John. Stuk voor stuk presenteren ze oorwurmen die nog dagenlang in je hoofd blijven hangen: nostalgische nummers, gloednieuwe songs en alles daartussenin.

Kerstmuziek op Spotify

We stelden de uitgebreide kerstlijst samen op Spotify, wat ‘m extra makkelijk maakt om af te spelen. Beluister ‘m op je computer, op je smartphone, in je auto of op eender welke plek waar je een vleugje kerstmuziek wilt.

Beluister onze Grote Kerstplaylist via deze link die je naar de Spotify-app brengt. Extra leuk is om de playlist op shuffle te zetten, want zo speelt hij altijd in een andere volgorde af. Zet het volume hoog, zing maar lekker mee en geniet van the most wonderful time of the year!



