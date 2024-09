5 natuurlijke manieren om spinnen buiten te houden

September is nog maar halfweg en de eerste grote spinnen hebben we al uit het bad mogen vissen. De beestjes beginnen zo stilaan een knus plekje te zoeken. Hou jij ze ook liever op afstand? Dan kunnen deze tips je vast helpen.

Zo blijven de spinnen weg

1. Sterke geurtjes

Spinnen zijn niet zo’n fan van de geur van pepermunt en eucalyptus. Meng daarom bijvoorbeeld wat pepermuntolie met water, en sproei het op openingen en plinten in huis. Heb je groene vingers? Dan kan een muntplantje op bijvoorbeeld de vensterbank buiten ook helpen.

Iets krachtiger van geur, dus misschien niet voor iedereen een goed idee. Maar je kunt spinnen ook op afstand houden door azijn aan te lengen met water. Ga op dezelfde manier te werk zoals je de muntolie verstuift.

Citroen, sinaasappels en andere citrusvruchten: daar zijn spinnen absoluut niet gek op. Het is dus hét ideale moment om bijvoorbeeld een smoothie of fruitsla te maken. Gebruik de schillen om even de buitenkant van je ramen en deuren in te smeren. De geur blijft zo’n 24 uur hangen én houdt de niet zo geliefde beestjes op afstand.

2. Opletten met kruimels

Kruimeltjes trekken insecten aan, en waar zijn spinnen ook alweer dol op? Inderdaad, insecten. Zorg ervoor dat je alle kruimels en kleine vuiligheden opruimt en laat zeker geen restjes slingeren. Ook stofwebben verwijder je best op tijd, want die kunnen eitjes bevatten.

3. Knusse hoekjes

Spinnen doen niets liever dan zich veilig verstoppen in kleine hoekjes en gaatjes. Ga daarom op tijd eens door de risicogebieden met een stofzuiger en bezem. Probeer ook zoveel mogelijk kiertjes en gaatjes dicht te stoppen.

4. Huisdieren

Best wel een effectieve oplossing, want katten en honden zijn gek op een smakelijke spin. Makkelijk opgelost, toch?

5. Opgelet met licht

Tijdens donkere dagen durven we de buitenlichten van de tuin of het terras wel wat langer laten branden. Dat doe je dus beter niet, want spinnen houden niet zo van licht en gaan dan op zoek naar een donker plekje in huis.

