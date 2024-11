Niets brengt meer sfeer in huis dan de geur van een echte kerstboom. Maar een kerstboom kopen en hem zo lang mogelijk mooi houden? Dat is toch niet zo makkelijk. Wij vroegen raad aan een van Vlaanderens laatste kerstboomkwekers.

Kerstboom kopen: tips van de kweker

3 populaire kerstbomen

1. De Nordmann

De glanzende, donkergroene naalden van de Nordmann (Abies nordmanniana) vallen nauwelijks af en prikken niet. Ze ogen ook voller. Voor dat comfort betaal je natuurlijk wel een prijs: ongeveer dubbel zoveel als de klassieke fijnspar of een Servische spar. Nordmanns blijven prima fris, ook als de stam is afgezaagd. Wist je dat een exemplaar van zo’n twee meter snel 12 jaar oud kan zijn?

2. De groene fijnspar

De meest bekende ‘ouderwetse’ kerstboom is de groene fijnspar (Picea abies) – want o dennenboom, een kerstboom is eigenlijk geen den, maar een spar! Hij geurt heerlijk, maar laat zijn naalden vrij snel vallen. Daarom aardt hij het best wanneer je hem koopt mét kluit. De grote afgezaagde varianten zijn iets minder ideaal.

3. De Servische spar

Ook bij de Servische spar (Picea omorika) blijft het naaldverlies beperkter dan bij de groene fijnspar. Zijn naalden zijn blauwgroen van kleur, zelfs blauwer aan de onderkant, en prikken iets minder hard. Tip: wil je na kerst je boom uitplanten in de tuin? Dan is de Servische spar het meest geschikt.

Hoe kies je een goede kerstboom?

Vraag aan de verkoper wanneer de boom is geveld of uitgegraven. Sommige bomen staan vanaf oktober in een magazijn waardoor ze misschien tegen de feestdagen een deel van hun charme al kwijt zijn.

de boom is geveld of uitgegraven. Sommige bomen staan vanaf oktober in een magazijn waardoor ze misschien tegen de feestdagen een deel van hun charme al kwijt zijn. Schud met de boom. Het is normaal dat er wat droge naaldjes uit de binnenkant van de boom vallen. Maar verfrommelde, droge naalden aan de buitenkant wijzen op een minder frisse boom.

Hoe verzorg je een kerstboom?

Stond de boom buiten en heb je ‘m gekocht tijdens een periode van vorst? Laat ‘m dan geleidelijk aan acclimatiseren : een dagje in de garage of koele berging is genoeg. Verhuis ‘m pas daarna naar de warme woonkamer.

: een dagje in de garage of koele berging is genoeg. Verhuis ‘m pas daarna naar de warme woonkamer. Zet de boom op een lichte plek in huis, maar afgeschermd van direct zonlicht.

plek in huis, maar afgeschermd van direct zonlicht. Vermijd een plek dicht bij een warmtebron . Die versnelt de verdamping én daarmee ook het vallen van de naalden.

. Die versnelt de verdamping én daarmee ook het vallen van de naalden. Tocht is nefast: de kerstboom droogt er sneller van uit.

is nefast: de kerstboom droogt er sneller van uit. Zet een boom met kluit in een voldoende grote pot (mét afvoergaten), zodat je rondom de kluit nog wat extra aarde kunt toevoegen. Zet die pot in een grote teil .

. Geef de boom onmiddellijk na het plaatsen enkele liters water . Daarna, zolang hij staat, ongeveer een halve liter water per dag.

. Daarna, zolang hij staat, ongeveer een halve liter water per dag. Zaag , voordat je een boom zonder kluit in de standaard zet, de onderste centimeter van de stam. Zo kan de boom gemakkelijker water opnemen.

, voordat je een boom zonder kluit in de standaard zet, de onderste centimeter van de stam. Zo kan de boom gemakkelijker water opnemen. Voeg aan het gietwater af en toe een scheutje glycerine toe: dat helpt tegen het vallen van de naalden.

toe: dat helpt tegen het vallen van de naalden. Hou de luchtvochtigheid in de kamer met de boom voldoende hoog. Hang kleine waterreservoirs aan de radiatoren, vernevel geregeld wat water in de buurt van de boom en zorg ervoor dat de potkluit nooit uitdroogt.

in de kamer met de boom voldoende hoog. Hang kleine waterreservoirs aan de radiatoren, vernevel geregeld wat water in de buurt van de boom en zorg ervoor dat de potkluit nooit uitdroogt. Rond de stam van een boom zonder kluit moet altijd water staan. Daarvoor bestaan speciale kerstboomstandaarden met waterreservoirs.

Wanneer haal je de kerstboom het best in huis?

Mensen zetten steeds vroeger hun kerstboom. Wat wil je als sommige tuincentra al eind augustus uitpakken met hun nieuwe kerstcollecties?

“Sommige mensen kloppen vanaf begin november aan bij de kerstboomkwekerij, maar dat is voor mij wat te vroeg. Uit respect voor het product en om de kerstboom op z’n mooist te laten schitteren op de feestdagen zelf, verkoop ik vanaf 1 december aan particulieren”, aldus kerstboomkweker Dries.

Wat met de kerstboom na de feestdagen?

Als je je boom niet uitplant in de tuin, dan breng je hem het best naar het containerpark waar hij tot compost gemalen wordt. Als je hem zelf verhakselt, dient hij prima als bodembedekker in de tuin!

Mis zeker deze artikels niet:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!