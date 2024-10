De juiste boom kiezen voor in je tuin: zo doe je dat

Welke boom is het meest geschikt voor je mooie tuin? Er zijn zoveel verschillende opties dat het moeilijk kiezen is. Ontdek hier in 10 stappen hoe je de juiste boom voor jouw tuin kiest.

Voor elke tuin een boom

Wedden dat het nu makkelijker gaat om de juiste boom te kiezen?

Of je nu op zoek bent naar bomen met prachtige bloesems, levendige herfstkleuren of sierlijke vormen: er is voor ieder wat wils. Met de juiste boom til je jouw tuin letterlijk en figuurlijk naar een hoger niveau.

Denk bijvoorbeeld aan de majestueuze magnolia’s, de kleurrijke esdoorns of de elegante berk. Maar het gaat niet alleen om schoonheid. Het is ook belangrijk om rekening te houden met factoren zoals groeisnelheid, onderhoudsbehoeften en de omgeving. Kijk daarom niet niet alleen naar je eigen smaak, maar ook naar de bomen die het beste passen bij de specifieke behoeften van jouw tuin.

De juiste boom kiezen

Of je nu een uitgestrekte boerderijtuin hebt of een gezellige, kleine stadstuin: voor elke tuin is er dus een geschikte boom. Hou naast je persoonlijke voorkeur ook deze andere criteria in het achterhoofd:

Heb je veel of weinig plaats? Welk type grondsoort heeft je tuin en welke boom past daar dan het best bij? Verkies je een ronde kroon of liever zuil- of kegelvormig? Heb je liefst een laag tegen de grond vertakte boom? Wil je schaduw en privacy creëren of is het vooral ter decoratie? En hoe zit het eigenlijk met het zonlicht in je tuin? Wil je een lichtdoorlatende kruin of eerder een gesloten? Hoe hoog mag de boom worden? Een boom staat minstens 2 m van de grens en 3 m van het huis. Sommige bomen dragen vruchten of hebben doornen. Die heb je liefst niet in een wandelpad of dicht bij het terras. Ga je voor één grote boom, of liever een cluster van meerdere kleine?

Kortom: de grootte, vorm en standplaats van je boom zijn van cruciaal belang in je keuze.

Nationale Boomplantdag

Is je keuze gemaakt, dan volgt de praktijk. Maar wanneer plant je zo’n boom het best? Het antwoord is simpel: tussen eind oktober en eind maart. Maar dé beste periode is ongetwijfeld november.

Waarom is november een goede periode om een boom te planten? De grond is dan nog relatief warm en vochtig en de wortels hebben voldoende tijd om te ontwikkelen voor de winter haar intrede doet. Om de aftrap van het aanplantseizoen te vieren, is er in België elke tweede zaterdag van november Nationale Boomplantdag.

Haal je schop maar uit de schuur en begin met het planten van je boom. Zo start die alvast met een gezonde voorsprong aan het nieuwe tuinseizoen.

Hoe je de boom juist plant? Dat lees je in dit stappenplan: Bomen en struiken planten: hierop moet je letten

Veel succes!

