Wat te doen als er een vogel tegen het raam vliegt?

Je hebt het waarschijnlijk al eens meegemaakt: een vogel die met een luide bons tegen het raam vliegt. Maar wat doe je dan opdat het diertje niet sterft? En nog belangrijker, hoe voorkom je in de eerste plaats dat het gebeurt? Je leest het hier.

Eerste hulp bij een gewonde vogel

Wanneer een vogel tegen het raam botst en niet meteen weer wegvliegt, wil dat zeggen dat de schok vrij hard was. Meestal veroorzaakt zo’n botsing een hersenschudding. Je doet dan best dit:

Benader het diertje voorzichtig. Je gaat er best in een bocht naartoe in plaats van in een rechte lijn. Pas bij grotere vogels, zoals reigers of roofvogels, op voor een scherpe bek of klauwen. Doe indien nodig werkhandschoenen aan om je te beschermen. Leg de vogel in een donkere doos (of zet de doos over de vogel als die al op een goed en veilig plekje zit, dan hoef je hem zelf niet op te pakken). Je kunt ook een wasmand gebruiken met een handdoek erover om het donker te maken. Zorg in ieder geval altijd voor gaatjes waardoor er zuurstof kan binnenkomen. Laat het dier bekomen. Hiervoor is het belangrijk dat de plek donker en rustig is. Vermijd dus absoluut (flitsend) licht of lawaai. Laat de vogel ook zeker met rust, probeer hem dus niet te aaien. Je geeft de gekwetste vogel zelf ook beter geen eten of drinken. Na anderhalf uur kun je de vogel opnieuw vrijlaten. In het beste geval is die intussen bekomen en lukt het weer om te vliegen. Vliegt de vogel toch niet weg? Dan breng je ‘m best naar een vogelopvangcentrum. Hier vind je een overzichtje van opvangcentra in Vlaanderen.

Waarom vliegt een vogel tegen het raam?

Je zou misschien denken dat vogels zien dat er een raam is, maar dat is niet altijd het geval. Ramen, vooral die met dubbel glas, weerspiegelen de omgeving. De vogel kan daardoor denken dat je tuin gewoon doorloopt in het venster.

Ook ruimtes waarbij vensters tegenover elkaar staan, zoals bij een veranda, kunnen voor problemen zorgen. De vogel kan tenslotte denken dat hij door de veranda heen kan vliegen: langs het ene raam erin en het andere eruit. Maar dat loopt natuurlijk niet goed af.

In het voorjaar komt het ook soms voor dat mannetjes hun spiegelbeeld gaan aanvallen. Ze doen dit omdat ze denken dat een andere vogel in hun territorium wil komen. De mannetjes vechten dan tegen het raam waardoor ze vooral zichzelf kwetsen. Wanneer het broedseizoen begint, stopt dit meestal wel.

Tips om het te voorkomen

Om een vogel alert te maken voor ramen, kun je enkele zaken doen:

Plak silhouetten van (roof)vogels op je raam. Doe dit wel langs de buitenkant, anders heeft het geen zin door de weerspiegeling. Dit hoeven ook niet per se vogeltjes te zijn, bollen in felle kleuren zullen even goed – of zelfs beter – werken. Om dit te doen werken, is het wel nodig dat je de stickers verspreidt over het hele raam.

Doe dit wel langs de buitenkant, anders heeft het geen zin door de weerspiegeling. Dit hoeven ook niet per se vogeltjes te zijn, bollen in felle kleuren zullen even goed – of zelfs beter – werken. Om dit te doen werken, is het wel nodig dat je de stickers verspreidt over het hele raam. De vorige optie is misschien niet altijd even mooi (zeker bij grote ramen), maar er is zeker een alternatief. Plak bijvoorbeeld matte strips op je ramen. Dit kan in strepen of golven, helemaal zoals je het zelf wilt.

op je ramen. Dit kan in strepen of golven, helemaal zoals je het zelf wilt. Wat ook kan helpen, is grote planten of hangplanten voor je raam plaatsen.

Deze opties zijn natuurlijk vooral voor vensters waar regelmatig een vogel tegenaan vliegt. Heb je in geen jaren een vogel tegen je raam gehad? Dan wil dat waarschijnlijk zeggen dat de vogels in jouw tuin of omgeving wel weten of zien dat ze bij jou niet moeten proberen door het glas te gaan. Maar beter voorkomen dan genezen, dus ook deze zaken zijn handig om te weten:

In de winter zet je voederplaatsen voor vogeltjes best niet te dicht bij het raam . Als ze dan plots moeten wegvliegen omdat ze een bedreiging zien, is de kans kleiner dat ze door snel te willen zijn tegen je raam vliegen.

. Als ze dan plots moeten wegvliegen omdat ze een bedreiging zien, is de kans kleiner dat ze door snel te willen zijn tegen je raam vliegen. En, tot slot, wanneer een vogel tegen z’n eigen spiegelbeeld aan het vechten is, jaag je de vogel weg door plots het raam te openen (of als de kans te groot is dat de vogel dan binnenkomt, doe je alsof door de klink wat te bewegen).

Bronnen: Natuurhulpcentrum.be, Natuurpunt.be

Lees ook deze artikels over vogels:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!