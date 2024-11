6 tips voor een vogelvriendelijke tuin

Trekvogels hebben inmiddels al warmere oorden opgezocht om te overwinteren, maar mussen, koolmezen, roodborstjes en tal van andere tuinvogels brengen de koude dagen in eigen land door. Wil je hun verblijf zo aangenaam mogelijk maken? Lees dan zeker onderstaande tips voor een vogelvriendelijke tuin.

Een vogelvriendelijke tuin: onze tips

Een vogelvriendelijke tuin start je door deze kleine ingrepen:

1. Plant bessenstruiken

Er zijn heel wat struiken die in het najaar vrolijk gekleurde bessen dragen. Denk aan bergthee, sneeuwbes, dwergmispel, Gelderse roos, of meidoorn. Vogels snoepen er maar al te graag van.

Daarnaast kun je ook nog een fruittuintje aanleggen met onder meer blauwe bessen, rode bessen, frambozen of bramen, waar je in de zomer zelf ook van kunt plukken.

2. Voorzie water en voedsel

Een minivijvertje of waterschaal is al voldoende voor kleine vogels om even te komen drinken of te badderen. Als het sneeuwt, hoef je geen water buiten te zetten, want dan kunnen de vogels hun dorst lessen met de sneeuw.

Ook als het vriest, zet je beter geen schaaltje water buiten, maar wel een bakje met fijngemalen ijs dat ze kunnen laten smelten in hun bek.

Zet (of hang) ook een voedertafel in je tuin en leg er strooivoer, vetbollen of speciale pindakaas voor tuinvogels op. Je doet er de vogels een groot plezier mee én het is nog leuk ook om naar te kijken.

Getty Images

3. Leg een border aan en wees niet té proper

Een border vol inheemse bloemen en planten trekt insecten aan, wat ook weer voedsel oplevert voor vogels. Daarnaast vormen de uitgebloeide bloemen zaden, waar vooral mezen en mussen dol op zijn.

Laat uitgebloeide planten en bloemen dus maar even staan. Eens de vogels hebben ontdekt dat er wat te vinden is, zul je ze snel zien smullen van die zaden.

4. Zet klimplanten tegen de schutting of gevel

Een begroeide gevel, schutting of pergola biedt extra nestgelegenheid voor kleine tuinvogels. Daarnaast kunnen ze er ook schuilen voor gevaar of slecht weer.

Vooral merels, roodborstjes, mezen en mussen nestelen zich er graag. Bekijk hier alvast de mooiste klimplanten om je gevel te bekleden!

Getty Images

5. Hang nestkastjes op

Hoewel tuinvogels niet broeden in het najaar, is het toch een goed idee om in de herfst of winter al nestkastjes op te hangen. Ze zijn dan vaak nog bezig met de uitbreiding van hun territorium en als ze een comfortabele nestgelegenheid hebben gevonden, blijven ze er tot aan het broedseizoen.

Er zijn wel een aantal zaken waar je op moet letten als je nestkastjes ophangt.

6. Begin een composthoop

Een composthoop beginnen heeft alleen maar voordelen: jouw GFT-afvalberg wordt kleiner, je krijgt gratis meststof voor je tuin én zo’n composthoop is een waar buffet voor tuinvogels, want het is rijk aan wormen, kevers, pissebedden en tal van andere smakelijke insecten.

Wil je weten hoe je zelf een composthoop begint? Onze groenexperte Laurence legt het je stap voor stap uit in onderstaande video:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Meer voor een vogelvriendelijke tuin:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!