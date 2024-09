Goeie vraag: hoe kun je zien wanneer je pompoen rijp is?

We kunnen al een tijdje genieten van heel wat lekkers uit onze moestuin, maar om van pompoenen te smullen is er wat meer geduld nodig. Hangen er bij jou al heel wat pompoenen aan je struik, maar weet je niet goed wanneer een pompoen nu eigenlijk rijp is? Lees dan snel verder hieronder.

Lekkernij voor het najaar

Pompoenen zijn typische najaarsgroenten en komen pas echt op kruissnelheid vanaf eind augustus. Als je nog niet veel vruchten aan je struik ziet, hoef je dan ook niet in paniek te schieten. Er is nog meer dan tijd genoeg. Bovendien heeft de vochtige en bewolkte zomer de oogstperiode nog wat meer naar achteren geduwd. Maar wanneer is een pompoen rijp genoeg om te plukken?

Wanneer is een pompoen rijp?

Wanneer je pompoen rijp is? Dat is helemaal niet moeilijk om te checken! Om te zien of je pompoen eetklaar is, moet je naar de steel kijken. Die moet uitgedroogd en bruin zijn, met kleine barstjes in. Zodra dat het geval is, mag je ‘m afknippen. Let er wel op dat je de steel zo lang mogelijk laat. Hoe langer de steel, des te langer de bewaartijd.

Verdroogde, bruine steel aan een rijpe pompoen

Als de pompoenschil al een mooie kleur heeft, maar de steel nog groen is, laat je ‘m best nog wat hangen.

Hoe pompoenen bewaren?

Pompoenen zijn makkelijk te bewaren. Als je er eentje afknipt, verwijder dan ook alle aarde met een borsteltje of aan het gras. Leg ze vervolgens op een luchtige plaats of laat ze buiten staan als decoratief element. Controleer wel regelmatig op schimmelvorming of schade door insecten.

Aan de slag met rijpe pompoenen!

Opgelet: niet alle pompoenen zijn eetbaar. Ben je niet zeker van jouw pompoen? Kook dan een klein stukje en proef ervan. Als het een bittere smaak heeft, is het een sierpompoen. Meer informatie hierover vind je hier.

Enkele populaire soorten:

Small Sugar : perfect voor pompoentaart.

: perfect voor pompoentaart. Jack-o’-Lantern : ideaal voor Halloween.

: ideaal voor Halloween. Butternut: geweldig voor soepen en stoofschotels.

Meer moestuinplezier:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!