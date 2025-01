10 wintergroene vaste planten in de tuin

Koning Winter kaal en grijs? Niet in jouw tuin dankzij deze vaste wintergroene planten!

Wintergroene planten

Groen in elk seizoen, weinig onderhoud en ze staan overal mooi: deze vaste wintergroene planten zorgen in weer en wind voor tuinplezier.

1. Prachtige bladverkleuring bij schoenlappersplant

Latijnse naam : Bergenia

: Bergenia Kleur en bloei : roze, paarse of witte bloemen in het voorjaar

: roze, paarse of witte bloemen in het voorjaar Favoriete plek: zowel zon als schaduw

zowel zon als schaduw Extra: in de winter worden de leerachtige bladeren van sommige soorten rood, paars of bronsachtig. Voor een extra feeëriek sfeertje!

2. Snelgroeiende goudaardbei

Latijnse naam: Waldsteinia Ternata

Waldsteinia Ternata Kleur en bloei: opvallende gele bloempjes in de lente

opvallende gele bloempjes in de lente Favoriete plek: halfschaduw en schaduw

halfschaduw en schaduw Extra: groeit heel snel en verdringt onkruid.

3. Elk jaar meer bloemstengels bij kerstroos

Latijnse naam: Helleborus

Helleborus Kleur en bloei: verschillende tinten wit, roze, paars en groen tijdens de wintermaanden.

verschillende tinten wit, roze, paars en groen tijdens de wintermaanden. Favoriete plek: halfschaduw

halfschaduw Extra: op het moment dat de knoppen uitlopen rond december-januari knip je het oude en versleten blad weg. De jonge bladeren behoud je en na enkele jaren krijg je wel tot 50 bloemstengels per plant.

4. Heerlijk geurende ooievaarsbek

© Getty Images

Latijnse naam: Geranium Cantabrigiense ‘Biokovo’

Geranium Cantabrigiense ‘Biokovo’ Kleur en bloei: lichtroze bloemen in de vroege zomer

lichtroze bloemen in de vroege zomer Favoriete plek: van zon tot halfschaduw

van zon tot halfschaduw Extra: lekker geurende bladeren die in de herfst vaak rood verkleuren.

5. De sierlijke vormen van de Elfenbloem

© Getty Images

Latijnse naam: Epimedium Alpinum ‘Rubrum’

Epimedium Alpinum ‘Rubrum’ Kleur en bloei: rode bloemen met geelwit hart rond april-mei

rode bloemen met geelwit hart rond april-mei Favoriete plek: halfschaduw

halfschaduw Extra: de sierlijke bladeren krijgen in het najaar een rode tint, wat meer kleur geeft aan je tuin.

6. De fijne textuur van leliegras

© Getty Images

Latijnse naam: Liriope muscari ‘Ingwersen’

Liriope muscari ‘Ingwersen’ Kleur en bloei: opvallende paarse bloemen in de late zomer

opvallende paarse bloemen in de late zomer Favoriete plek: halfschaduw en schaduw

halfschaduw en schaduw Extra: siergrasachtige bodembedekker die naast kleur ook mooie textuur geeft in je tuin.

7. Rijkelijk bloeiende reigersbek

© Getty Images

Latijnse naam: Erodium variabile

Erodium variabile Kleur en bloei: witte bloemen in de zomer

witte bloemen in de zomer Favoriete plek: zon en halfschaduw

zon en halfschaduw Extra: lage, makkelijke bodembedekker die rijkelijk bloeit.

8. De onderhouds-vriendelijke Japanse zegge

© Getty Images

Latijnse naam: Carex oshimensis ‘Fiwhite’

Carex oshimensis ‘Fiwhite’ Kleur en bloei: onopvallende bruine halmen in mei

onopvallende bruine halmen in mei Favoriete plek: halfschaduw

halfschaduw Extra: hoeft niet gesnoeid te worden.

9. Showstopper brandkruid

Latijnse naam: Phlomis Russeliana

Phlomis Russeliana Kleur en bloei: grote lichtgele bloemen in de zomer

grote lichtgele bloemen in de zomer Favoriete plek: zon

zon Extra: een hogere bodembedekkende plant die zeer decoratief is en vaak in grote groepen wordt aangeplant voor een wauw-effect. Ze blijven dan wel niet ‘echt’ groen in de winter, maar zijn van onschatbare waarde voor een prachtige tuinstructuur.

10. Schattige, compacte blaadjes bij koperknoopje

© Getty Images

Latijnse naam: Leptinella Dioica ‘Minima’

Leptinella Dioica ‘Minima’ Kleur en bloei: gele bloempjes in juli en augustus

gele bloempjes in juli en augustus Favoriete plek: zon en halfschaduw

zon en halfschaduw Extra: een superlage bodembedekker die ook mooi is tussen bredere tegelvoegen.

Wintergroene planten plant je in…de winter

Wist je dat je niet tot de lente moet wachten om te beginnen met planten?

Zolang de grond niet bevroren is, kun je starten. Bovengronds zullen je nieuwste aanwinsten misschien niet direct in gang schieten, maar ondergronds krijgen ze alle tijd om rustig te wortelen.

Nog meer tips voor wintergroen

De evergreens

Heester van het eerste uur

Al vanaf november kun je genieten van zachtroze, zoetgeurende bloemtrosjes van de sneeuwbal. Met kleine pauzes tijdens koude periodes, gaat de bloei door tot in maart.

Heb je een kleinere tuin? De Viburnum x bodnantense ‘Charles Lamont’ wordt niet hoger dan 2,5 meter.

Beter dan buxus

Een schitterend alternatief voor de populaire maar kwetsbare buxus. Bloombux is een nieuwe soort mini-rhodendendron dat grote roze of magenta bloemen krijgt in de lente en groen blijft in de winter. Ideaal als lage haag, om borders te vullen of in pot op het terras.

De klokkenluiders van het nieuwe jaar

Sneeuwklokjes zijn de allereerste bloeiers in het nieuwe jaar. Maak van steeds groter wordende pollen meerdere sterkere planten door ze direct na de bloei op te graven, de bolletjes voorzichtig te scheuren en opnieuw te planten. Zo tover je kosteloos je tuin om in een witgroen bloementapijt.

De terugkeer van de conifeer

Sparren en dennen waren een beetje in de vergeethoek geraakt bij de meeste tuinontwerpers,

maar alles komt terug, ook de conifeer van weleer! Vooral dwergconiferen zoals de Balsemzilverspar vind je steeds vaker in pas aangelegde tuinen. Niet verwonderlijk als je weet dat ons klimaat onvoorspelbaarder wordt en coniferen zowat alle weersomstandigheden aankunnen.

3-in-1 plant

De mahonie of druifjesstruik heeft meer dan één troef: in de winter zijn er de glanzende, groene bladeren die lijken op hulst. Al in februari verschijnen de geurige, felgele bloempjes en na de bloei krijg je nog een massa blauwzwarte besjes cadeau!

Ode aan klimop

Klimop is een ontzettend waardevolle plant waar mensen vaak ten onrechte hun neus voor ophalen. Hij maakt plekken groen waar vaak geen andere planten komen, bloeit lang en trakteert nadien nog eens op bessen voor de vogels.

Beter dan buxus

Meer tips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!