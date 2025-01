Goeie vraag: hebben vogels koude poten in de winter?

Ons zie je niet snel op blote voeten door winterse grasvelden dartelen. Vogels met hun kranige pootjes daarentegen…Hebben zij dan geen last van de koude?

Vogels hebben geen zweetklieren, maar reguleren hun lichaamswarmte via de mondholte en onbevederde lichaamsdelen, zoals de pootjes. Om een te groot warmteverlies te voorkomen in de winter, maken de vogels gebruik van het ’tegenstroomprincipe’. Het systeem is zo ingenieus dat het ook ‘wondernet’ wordt genoemd. Lees maar verder!

Het warme bloed uit de slagader stroomt in de poten zeer dicht langs het koude bloed dat op de terugweg is naar het hart.

De warme bloedstroom staat zijn warmte dus af aan de terugkerende ader voordat het bloed verder de poten instroomt en in contact komt met de koude buitenlucht. Zo blijft veel warmte in het lichaam.

In de winter ligt die terugkerende ader in de kern van de poot, en gaat er weinig warmte verloren.

In de zomer verplaatst de ader zich naar de huid van de poot, zodat overtollige warmte gemakkelijk weg kan.

En dat is niet het enige waarom vogels ingenieuze wezens zijn:

1. Winterbuffet

In de winter hebben tuinvogels extra energie nodig om warm te blijven. Ze zijn dol op voedzame lekkernijen zoals vetbollen, zaden en ongezouten pinda’s. Als je regelmatig voert, herkennen vogels je tuin al snel als een betrouwbare plek en komen ze steeds terug.

2. Informatie delen

Sommige vogels, zoals meesjes, ‘roepen’ elkaar bij een goede voedselbron. Dit sociale gedrag helpt niet alleen de groep, maar voorkomt ook verspilling van energie tijdens het zoeken naar eten.

3. Slim slapen

Veel vogels kruipen ’s nachts dicht tegen elkaar aan om warm te blijven. Sommige, zoals roodborstjes, zoeken beschutte plekken zoals struiken, nestkastjes of zelfs een hoekje in je schuur. Wil je ze helpen? Plaats een vogelhuisje op een rustige plek.

