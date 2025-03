11 tips om je relatie nieuw leven in te blazen

Een relatie is werken. Hoe laat je weer een frisse wind door je relatie waaien en krijg je meer verbinding?

1. Blijf nieuwsgierig naar elkaar

Misverstand: het is niet omdat je al lang samen bent dat je partner weet wat je bedoelt. Onderzoek aan het Family Lab van de UGent toont aan dat zelfs langdurige koppels maar met 20 tot 35 procent juistheid kunnen inschatten wat ze precies denken of voelen bij een gebeurtenis.

Als de dingen te vaak onuitgesproken blijven, vervreemd je op den duur van elkaar. Want tenslotte maken jullie wel voortdurend nieuwe dingen mee. Blijf nieuwsgierig naar elkaar: heb je nog nieuwe muziek ontdekt de laatste tijd? Wat vind je nu zo leuk aan dat hardlopen? Durf ook door te vragen; dat kan verrassende gesprekken opleveren en zorgt opnieuw voor meer verbinding.

Om je een handje te helpen, ontwikkelden relatietherapeuten Jeroen en Wendy van ‘Liever de Liefde!’ een kaartenset: ze selecteerden honderd verrassende en relevante vragen om dieper te graven naar dingen die je misschien vanzelfsprekend vond. ‘Welk koppel inspireert jou en waarom?’ ‘Wat zou je anders doen als je onze relatie over kon doen?’ En ‘Waar praten wij niet over?’ Meer info: lieverdeliefde.nl

2. Zet jullie tweetjes ook eens op de eerste plaats

‘Wie zet jij op de eerste plaats? Je kinderen, jezelf of je partner?’ Die vraag werd door de Gezinsbond bij een inspiratieavond voor jonge ouders aan het publiek gesteld. 83 procent zette de kinderen voorop, 14 procent zichzelf en 3 procent koos voor de partner.

Durf soms eens prioriteiten te verschuiven, zonder je schuldig te voelen

“Zeker bij jonge gezinnen is het contrast groot”, zegt relatiepsychologe Katrien Koolen. “Sinds ze kinderen hebben lijkt ‘koppeltijd’ voor velen iets uit het verleden, of iets voor in de toekomst: ‘Als de kinderen groter zijn, zal het wel beter gaan.’ Maar als je je relatie jarenlang naar achteren schuift, geraak je elkaar kwijt.

We zouden het dynamischer moeten bekijken. Soms staan de kinderen voorop, in een andere periode heb je meer nood aan zelfontplooiing en soms heeft je relatie meer aandacht nodig. Durf die prioriteiten te verschuiven, zonder je schuldig te voelen. Verlofdagen hoeven niet altíjd in functie van de kinderen te staan. Een dagje met twee kan verrassend veel lucht brengen.”

In het voorjaar lanceerde de Gezinsbond het project ‘Even met twee’, speciaal gericht op koppels met jonge kinderen. Op goedgezind.be/evenmettwee vind je meer info.

3. Herwaardeer elkaars kleine kantjes

Ziet hij dan niet hoeveel rommel hier nog ligt? Kan zij nu nooit eens twee minuten stilzitten? Waarom lacht hij alles weg met zijn flauwe grapjes? Je zou het niet zeggen, maar achter elk ‘klein kantje’ zit een groot talent: het talent waar we in de eerste plaats voor vielen.

Talentcoach Luk Dewulf: “Als we verliefd worden, hebben we een opvallend positief beeld van de kwaliteiten van onze partner: ‘Wat kan hij goed in het moment leven’, ‘Zij heeft zoveel energie’. Doorheen de jaren keert dat perspectief soms om, vaak onder invloed van stress.

In stresssituaties klampen we ons zodanig aan onze talenten vast, dat we erin overdrijven. De eens zo aantrekkelijke bezige bij wordt een kip zonder kop. De momentgenieter wordt een nietsnut. Als je weet waar die metamorfose van komt en als je het oorspronkelijke talent áchter dat kleine kantje terug kunt ontwarren, kun je ook meer begrip opbrengen voor elkaar en weer meer kijken door de bril van toen.”

Herkenbaar? Luk Dewulf schreef ‘Kiezen voor talent in de liefde’ (Uitg. Lannoo), bomvol inzichten en anekdotes van koppels en hun verschillende talenten.

4. Maak tijd voor nieuwe dingen

Het dagelijkse leven met al zijn praktische to do’s legt heel wat druk op een koppel. Zorgen over het werk, rekeningen, doktersafspraken, vakantiepuzzels… Hoewel je aan al die dingen niet onderuit kunt, pleit Lesley Verhofstadt, relatietherapeut en professor relatie- en gezinsstudies aan de UGent, om ook tijd te maken voor nieuwe en spannende dingen.

“Door de sleur even te doorbreken, blijf je nieuwe energie in je relatie pompen en krijg je kanten van je partner te zien die je misschien al lang niet meer had gezien. Bovendien wekken de activiteiten op zich al een zekere opwinding op in je lijf en in je hoofd, die je ook weer een boost geven. Samen geprikkeld worden voedt je dus relationeel én individueel.”

Door de sleur even te doorbreken, krijg je kanten van je partner te zien die je misschien al lang niet meer had gezien

5. Spreek af met anderen

Annick (42): “Onlangs spraken we na lange tijd nog eens af met drie bevriende koppels. Terwijl mijn vriend Kris bij de BBQ stond te grappen met de mannen, keek ik vanop een afstandje naar hem. Vreemd, maar op dat moment zag ik hem liever dan ik hem in lange tijd had gezien. En hoe tof onze vrienden ook zijn en hoezeer ik ervan genoot om nog eens ‘onder de mensen’ te komen, de flauwe grappen van de ene en de iets te hevige discussie van de andere, lieten me op de terugweg naar huis een zucht van opluchting slaken: ‘Kris, wat ben ik blij dat wíj een koppel zijn.’ ”

“In het verhaal van Annick spelen meerdere dingen”, zegt relatiepsychologe Katrien Koolen. “Je partner zien in interactie met anderen verfrist je blik. Op drukke momenten, met weinig ruimte voor sociale activiteiten, zien we onze partner vaak op een heel eenzijdige manier, vaak als huisgenoot of als vader, maar vooral te midden van dagelijkse beslommeringen. Door hem nu bezig te zien met zijn vrienden, ziet Annick ineens weer een ander facet van Kris’ persoonlijkheid.

Dat Annick hem vanop een afstand gadesloeg, speelt ook een rol. Net afstand kan levendigheid in een relatie brengen: want wat is het fijn voor Annick om te beseffen dat van die vier mannen er eentje bij haar hoort en straks met haar naar huis gaat. Het vanzelfsprekende wordt even iets minder vanzelfsprekend. Tot slot is er dat wij-zij-gevoel: hoe blij Annick is dat ze met Kris samen is – en dus niet met die andere vrienden. Als koppel missen we vaak een referentiekader. Hoe doen anderen het? Op zo’n vriendenavondje kan duidelijk worden wat je waardeert in jullie relatie. In het samenzijn met anderen, versterkt jullie teamgevoel.”

6. Benut de ‘gaatjes’ in je dag

Relatiepsychologe Katrien Koolen: “Er zitten zoveel ‘gaatjes’ in een dag, kleine mogelijkheden die we vaak aan ons voorbij laten gaan. Zo kost het evenveel tijd om ‘Ik denk aan je’ te sms’en als ‘Haal jij het brood uit de diepvries?’ En het kost niets. Spontane extra’s doorbreken de routine waardoor je elkaar weer anders bekijkt.” Maak gebruik van die vrije momentjes.

Het kost evenveel tijd om 'Ik denk aan je' te sms'en als 'Haal jij het brood uit de diepvries?'

Zo krijg je…

Meer lucht en speelsheid in de relatie

Geef je man of vrouw eens een por als je passeert in de keuken, wrijf aan tafel over haar voeten of kijk in zijn ogen als je hem plaagt. Katrien Koolen: “We hebben zoveel speelsheid naar onze kinderen toe. Hou ook een bodempje over voor je partner.”

Geef je man of vrouw eens een por als je passeert in de keuken, wrijf aan tafel over haar voeten of kijk in zijn ogen als je hem plaagt. Katrien Koolen: "We hebben zoveel speelsheid naar onze kinderen toe. Hou ook een bodempje over voor je partner."

De boodschappen moeten toch gedaan worden. Waarom doe je ze niet eens samen? Wandel een blokje om, drink met z’n tweetjes een aperitief als de kinderen tv kijken. Of doe dat papierwerk sámen, met een leuk muziekje op de achtergrond. Zo zit er zelfs in vervelende klusjes een verbindende mogelijkheid.

De boodschappen moeten toch gedaan worden. Waarom doe je ze niet eens samen? Wandel een blokje om, drink met z'n tweetjes een aperitief als de kinderen tv kijken. Of doe dat papierwerk sámen, met een leuk muziekje op de achtergrond. Zo zit er zelfs in vervelende klusjes een verbindende mogelijkheid.

Vraag hoe elkaars dag was en luister echt in plaats van al aan je to-dolijstje te denken. Ga in op de positieve dingen. Een geslaagde presentatie op het werk? Eindelijk nog eens een pijnvrije dag? Of een overwinning van die favoriete voetbalploeg? Dat mag zelfs gevierd worden met een hapje of een drankje. Wals er niet te snel over en laat die positiviteit toe in je relatie.

7. Geef goesting een kans

En dat hoeft zelfs niet altijd over seks te gaan. Vaak zijn we te moe – fysiek of mentaal – voor een diep gesprek, een spelletjesavond of, dan toch, een stomende vrijpartij. Ons hoofd staat er niet naar.

Relatiepsychologe Katrien Koolen: “We beslissen te vaak op basis van onze stemming van het moment. Maar dat betekent niet dat we niet in een andere stemming kunnen geraken. Geef het een kans, zonder dat dat moet betekenen dat je over je grenzen gaat. Vaak komt die goesting dan toch als je eraan begint. Lukt het écht niet om je hoofd te verzetten? Dan kun je altijd nog stoppen, maar hou de deur zoveel mogelijk op een kier.”

8. Neem je eigen gedrag onder de loep

Jeroen en Wendy van ‘Liever de Liefde!’ zijn al 25 jaar een koppel en geven samen relatietrainingen.

Wendy: “Van het herschikken van de vaatwasmachine tot de toon van een vraag: alles wat je doet, is een vorm van communicatie. En elk gedrag valt onder te verdelen in twee categorieën. Enerzijds kan het bijdragen tot je relatie. Bijvoorbeeld gedrag waarmee je open communiceert en je gevoelens toont, maar ook gedrag dat blijk geeft van een mildheid, of dat de dingen luchtig houdt. Het vertrekt vanuit geduld en luisterbereidheid, waardoor de ander zich gerespecteerd voelt en er een fijne sfeer hangt in huis. Maar anderzijds kan je gedrag je relatie ook uithollen. Pleasegedrag of conflictvermijding bijvoorbeeld.

Vaak zijn mensen zich niet eens bewust van het effect van wat ze doen. Probeer daarom eens wat afstand te nemen en na te gaan of de dingen die je doet of zegt bijdragen tot je relatie of niet. Af en toe wat woorden inslikken – of net wél uitspreken – kan opnieuw een andere draai geven aan de sfeer in huis.

9. Kijk eens diep in zijn ogen

Vang elkaars blik op een tuinfeestje, leg je hand eens achteloos op zijn schouder of nestel je tegen elkaar aan als je een film kijkt. Gewenste aanrakingen – en zelfs oogcontact – verhogen de productie van oxytocine in je hersenen, het zogenoemde knuffelhormoon. Het stofje versterkt je gevoel van ontspanning, intimiteit, verbondenheid en geluk.

10. Klop aan bij een relatietherapeut

Vaak wordt pas als laatste strohalm een relatietherapeut ingeschakeld. Het lijkt bijna ‘flauw’ om het te doen als de situatie nog níét precair is.

Relatiepsychologe Katrien Koolen: “Alleen kloppen koppels vaak pas aan als het al vijf ná in plaats van vijf vóór twaalf is. En dan is het jammer dat ze het zover hebben laten komen. Ook als je een steeds terugkerende discussie hebt of als jullie snel in emoties schieten waardoor je niet meer naar elkaar luistert, is het zinvol om hulp te zoeken, al is het maar in een paar sessies. De handvatten die je daar krijgt, zullen je ook sterken bij andere discussies.”

Talentcoach Luk Dewulf slaat de nagel op de kop: “Iemand zoeken die je helpt om onder woorden te brengen wat je zelf niet lukt, is een fantastische investering in een duurzame relatie.”

11. Aanvaard imperfectie

Frustrerend soms, als je partner de dingen anders aanpakt dan je had gehoopt. In welke mate mag je van je partner verwachten dat hij of zij rekening houdt met jou? En wanneer verwacht je te veel?

Relatiepsychologe Katrien Koolen: “Je partner valt niet samen met jou. Je kunt dus niet verlangen dat hij hetgeen jij belangrijk vindt, even belangrijk vindt. Je kunt wel vragen om met dingen rekening te houden, maar als het bijvoorbeeld niet in zijn aard zit om attent te zijn, mag je niet verwachten dat hij daar altijd aan denkt. Of als je wilt dat hij vaker kookt, moet je aanvaarden dat hij de groenten misschien in grotere stukjes snijdt dan jij. (lacht) Als je meer focust op de moeite die hij doet – het feit dat hij kookt – wordt de manier waarop minder belangrijk. Je verlegt de focus van frustratie over tekortschieten naar dankbaarheid voor de inspanning.”

