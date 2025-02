Matchmaker tipt: dit zijn de 7 signalen van echte liefde

Op Valentijnsdag is het goed om eens stil te staan bij jullie relatie. Iedere relatie is natuurlijk anders, maar volgens matchmaker Annemieke Dubois bestaat een goede relatie uit een aantal ingrediënten. Ze somt hier voor jou de 7 signalen van echte liefde voor je op.

Is chemie noodzakelijk?

Soms voel je het meteen, die chemie wanneer je iemand voor het eerst ziet. Is dat dan het geheim voor een goede relatie? Volgens matchmaker Annemieke Dubois niet. “Chemie is geen noodzaak om verliefd te worden en het is ook niet de enige manier om een gelukkige relatie te starten. Je kunt ook langzaam verliefd worden en je onderweg hechten op een manier die rustiger, rijker, warmer en diepgaander is. “Liefde,” zei de Duitse psycholoog Erich Fromm, “is een beslissing, een inschatting en een belofte. Als liefde alleen een gevoel was, zou het onzinnig zijn om te beloven dat je voor altijd van elkaar houdt. Een gevoel komt namelijk net zo gemakkelijk als dat het gaat.”

7 signalen van echte liefde

1. Hechting en intimiteit

De hormonen oxytocine en vasopressine zijn knuffel- en hechtingshormonen en zorgen ervoor dat koppels bij elkaar blijven. Oxytocine komt ook vrij bij borstvoeding, waardoor

de moeder en het kind zich aan elkaar hechten. Ze vergroten het gevoel van vertrouwen in de ander en zorgen ervoor dat partners aan elkaar gehecht raken. Veel knuffelen is dus de boodschap.

2. Toewijding

Goede koppels durven te kiezen voor hun partner en plan B op te bergen. Door datingapps als Tinder lukt dat weleens moeilijk, omdat het aanbod eindeloos lijkt.

3. Passie en seksualiteit

Aanraking is fundamenteel voor een gezonde relatie want het leidt tot een goede connectie. Goede koppels blijven daarom ook in de slaapkamer open communiceren.

4. Kwetsbaarheid

Goede koppels connecteren met elkaar vanuit hun kwetsbaarheden. Ze voelen zich op hun gemak bij elkaar en ervaren veiligheid en vertrouwen. Ze durven het aan om elkaar hun diepste angsten, wensen, behoeftes en levensdoelen toe te vertrouwen.

5. Bewondering

Opkijken naar en respect hebben voor elkaars eigenheid en authenticiteit is van groot belang. Goede koppels zijn trots op wat ze samen als team bereiken. Ze voelen zich geliefd en gewaardeerd, kunnen zichzelf zijn en hun eigen ding doen. Ze voelen dat ze gewaardeerd worden voor wie ze zijn.

6. Speelsheid

Goede koppels behouden hun intieme connectie door speels met elkaar om te gaan. Humor en luchtigheid zijn daarbij onontbeerlijk.

7. Tijd voor elkaar

Goede koppels maken voldoende tijd voor elkaar. Ze kijken elkaar vaak recht in de ogen en willen veel tijd samen doorbrengen ondanks veel werk, intensieve hobby’s, kinderen en oplichtende smartphones.

Op zoek naar een partner of meer weten over relationele intelligentie? Annemieke Dubois is auteur van ‘RQ: verhoog je relationele intelligentie – voor singles’ (Uitgegeven door Borgerhoff & Lamberigts, hier te koop)

