Groeten uit Zweden: “Als buitenstaander zie je pas hoe erg alcohol in het DNA van de Belg zit”

In een ander land opnieuw beginnen met je hele gezin: we dromen er misschien allemaal weleens van, maar Sara dééd het gewoon. Hier lees je haar column over het leven met kinderen zoals het is, in Zweden.

Wie is Sara? 44, getrouwd met Phil en mama van twee karaktervolle kids, Elias (16) en Stina (13). Ze ruilden hun Hasseltse stadswoning in voor het lagom leven in Småland, Zweden.

Een pintje drinken op het schoolfeest van de jongste, een extra glas wijn op de kaas- en wijnavond van de jeugdbeweging of een biertje tijdens de voetbalmatch van de oudste. Stelde jij je er al eens vragen bij? De kans is eerder klein, en dat is helemaal niet zo gek. Het is namelijk common practice, in veel gevallen zelfs ‘voor het goede doel’, zoals extra spelmateriaal of de verfraaiing van de speelplaats.

Of neem nu de feestdagen, waar alles draait om met de familie of de vrienden een glaasje drinken, toasten op het aangename samenzijn of het nieuwe jaar. Misschien dronk je tiener wel voor het eerst een glaasje mee? Met als excuus ‘liever een pintje drinken in de veilige thuisomgeving dan stiekem op café’. Eentje kan vast geen kwaad, en uiteindelijk is het gezellig, toch?

Elias vroeg of hij in België een pintje mocht drinken, hij was tenslotte 16…?

Alcohol in het DNA van de Belg

Ook Elias stelde de vraag onlangs of hij, als we met de feestdagen in België waren, een pintje mocht drinken. ‘Want daar mag dat al vanaf 16 jaar en ik ben tenslotte 16’, zei hij stellig. Gelukkig waren manlief en ik het snel eens en legden we Elias geduldig uit waarom we het geen goed idee vonden. Sinds we in Zweden wonen, volgen we niet alleen de regels van ons nieuwe thuisland, we kijken ook op een andere manier naar hoe er in België met alcohol wordt omgegaan.

Alcohol zit in het DNA van de Belg en in onze gewoontes. Wordt er een kindje geboren, dan hoort er een glaasje bij, na het sporten wordt nagepraat in de kantine met een pintje in de hand en zelfs bij een feestelijk ontbijt mogen de bubbels niet ontbreken. Dat het nog maar 10 uur ’s ochtends is als de eerste alcohol vloeit, daar ligt de Belg hoegenaamd niet van wakker.

Veroorzaak je in Zweden onder invloed een ongeval met doden of gewonden, kan de gevangenisstraf oplopen tot acht jaar!

In Zweden wordt ook alcohol gedronken, al verschillen de spelregels beduidend. Sporten doe je voor je gezondheid, daar hoort dus geen alcohol bij. Ga je naar de wedstrijd van je kind kijken, dan moet je je tevreden stellen met een kop dampende koffie. Hetzelfde geldt op school bij eender welke activiteit. Is er geld nodig in het laatje van de sportclub of school, dan verkopen de kinderen koekjes of ander lekkers.

Er zijn niet enkel heel strenge regels, maar ook duidelijke taboes in Zweden als het op alcohol aankomt, zoals drinken in het bijzijn van kinderen, of erger nog, hen een slokje laten proeven. Drinken als je zwanger bent of borstvoeding geeft, is evenmin done. Maar helemaal bovenaan het lijstje van dingen die van jou een crimineel maken is rijden onder invloed. Monsterboetes, mogelijke gevangenisstraffen en een jaar of twee je rijbewijs kwijt. Veroorzaak je onder invloed een ongeval met doden of gewonden, kan de gevangenisstraf oplopen tot acht jaar! Ik zei het al, ze lachen er hier niet mee.

Alcohol is overal, zelfs op televisie

Dat met een glaasje teveel in je wagen stappen nog steeds sociaal geaccepteerd is in België werd onlangs – na het ongeval van de heer Waes – nog maar eens duidelijk. De reacties op sociale media logen er niet om. Van ‘hij heeft pech gehad’ tot ‘Het is ook maar een mens’.

Alcohol is overal. Kijk maar eens om je heen of zet je televisie aan. We vinden het normaal dat alcohol rijkelijk vloeit, zelfs in gezinsvriendelijke televisieprogramma’s.

Serieus? Met open mond volgden we de perikelen rond het incident. Maar eigenlijk hoeft het niet te verbazen. Opnieuw, alcohol zit niet enkel in het bloed, maar in het DNA. Kijk maar eens om je heen of zet je televisie aan. Terwijl we moord en brand zouden schreeuwen moest er iemand in een talkshow een sigaret opsteken, vinden we het normaal dat de alcohol rijkelijk vloeit in programma’s als Vive le vélo, dagelijkse soapseries als Thuis of zelfs het gemoedelijke De Columbus.

‘We hebben een mentaliteitswijziging nodig, bij jong en oud’, zei Katleen Peleman van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) onlangs in Libelle. Stel jezelf in verschillende situaties de vraag of het echt nodig is om alcohol te drinken. En wees je bewust van je voorbeeldrol. Ook daar was Katleen heel duidelijk in: ‘Laat je tieners niet meedrinken thuis. Daarmee geef je het signaal dat je het helemaal oké vindt’.

Boodschap begrepen. Nu de tienerzoon nog overtuigen waarom het volgen van de Zweedse regels in deze verstandiger is. En ik drink met veel plezier een non-alcoholisch glaasje mee. Schol!

