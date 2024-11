Hoofdredactrice Karen is 49 en gelukkig getrouwd met Koen. Er is bij haar thuis altijd leven in de brouwerij, met haar drie kinderen Oliver, Noor en Anthony, én hond Goemmer.

Woord gezocht

Als ik even tijd heb, luister ik graag naar het programma ‘Nieuwe Feiten’ op Radio 1. Vooral hun rubriek ‘Het Ontbreekwoord’ op woensdagmiddag is absoluut mijn radiofavoriet. Wouter Deprez zoekt dan een nieuw woord voor een fenomeen dat er nog geen heeft in onze taal, en die woorden bedenk ik graag stiekem mee. Het is pas als we ergens zwart op wit een woord voor hebben dat het écht bestaat, toch?

Deze keer ging het over kerst, die elk jaar vroeger lijkt te beginnen. De eerste kerstballen en slingers zien we tegenwoordig al in september pronken in de etalages van tuincentra en decoratiewinkels. In het Engels hebben ze daar al een naam voor, Christmas creep, maar in het Nederlands dus niet. Ik, dol op alles wat met kerst te maken heeft, luisterde meteen geboeid. Wouter had veel leuke inzendingen gekregen. Luisteraars kwamen met de meest creatieve suggesties op de proppen, van ‘nu-al-Noël’ tot ‘popelkerst’. Ik vond die wel goed gevonden, want ze vatten m’n ongeduld en enthousiasme voor kerst samen.

Ook ‘kerst-klaasje-over’ en ‘jingledrang’ passeerden de revue. Ook niet slecht. Eigenlijk verdienden ze allemaal wel een plaatsje in het woordenboek. Hebben we ooit woorden te veel? Na veel overleg van de jury bleek de strijd uiteindelijk te gaan tussen twee woorden: ‘in-kersten’ en ‘hoho-haast’. Het eerste, ‘in-kersten’, vond Oliver het beste woord. Hij moest meteen denken aan ‘indrinken’ en vond het geen slecht idee om kerst wat vroeger in te luiden met wat klinkende biertjes of glazen glühwein. Ik dacht er het mijne van en was blij dat ‘hoho-haast’ met de overwinning ging lopen. Met dat ietwat speelse woord kon ik wel instemmen.

Met al dat zoeken naar goede woorden begonnen terstond ook mijn vingers te jeuken om de kerststickers en onze krijtstift uit te proberen en alle ramen kerstig te maken. Ik moest de bak vol versieringen nog uit de kelder halen, en het was toch echt wel tijd nu om de lichtjes buiten op te hangen. Dit weekend ben ik van plan om nog een stap verder te gaan: ik wil onze kerstboom bestellen en alvast wat kerstroosjes in huis halen.

En ja, stiekem heb ik ook al naar foute kersttruien voor het hele gezin gekeken. Misschien vind ik dit jaar nóg grappigere exemplaren. De kerstliedjes mogen ook al gerust op de radio weerklinken: van Mariah Carey’s klassieker tot – hoe kan het ook anders – ‘Last Christmas’ van Wham. En we hebben hier allemaal wel zin in een kerstmarktje en een lichtjeswandeling.

Alleen Koen vindt het allemaal veel te vroeg, hij is eerder van ‘hoho-haast-en-spoed-is-zelden-goed’. Er hoort volgens hem geen kerstversiering vóór de Sint de schoenen heeft gevuld. Maar hij is ook wel fan van ‘Het Ontbreekwoord’ en nu zij er officieel een woord voor hebben gevonden, kan hij nog maar weinig inbrengen. Ach, een wat langere kerstvoorpret kan toch geen kwaad. Mijn jingledrang is niet meer te stoppen!

