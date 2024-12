Vicky en Rik kijken uit naar kerst met hun XXL-gezin

Of de feestdagen niet net wat chaotischer verlopen met zes zonen in huis, vroegen we ons af? Vicky (36) en Rik (39) geven je graag een inkijk in hun unieke, warme XXL-nest, met William (16), Vince (15), Matthew (12) en Jake (12), Lewis (7) en Oscar (2,5).

Vicky: “De Sint houdt óók van kerst, zeggen wij hier altijd tegen elkaar. Meteen het perfecte excuus om al begin december de kerstboom te zetten en het huis te laten baden in een warme gloed van kaarsjes en lichtjes. De jongens en ik houden van die kerstgezelligheid. Met de kleinsten maak ik altijd werk van een seizoenstafeltje, dan mogen zij leuke kerstfiguurtjes en wat denappels bovenhalen. Maar van de jongste van 2,5 tot de oudste van 16: we houden allemaal minstens evenveel van de kerstsfeer. Het is ons familiemoment!”

We zijn op bezoek in hun huis, dat gezellig is, en waar er hier en daar wat peuterspeelgoed rondslingert. De eetkamer kijkt uit op de tuin, maar wat vooral opvalt: het is er rustig en stil. Toch verrassend, met zes jongens in huis! Vicky: “Inderdaad geen chaos vandaag, en ook in het algemeen valt dat best mee, hoor. De jongens zitten boven. De oudsten studeren, de jongsten spelen met Lego, zitten misschien op een scherm of luisteren naar een podcast. Een groot gezin hoeft niet per se luidruchtig of rommelig te zijn.”

Rik, die huisvader is, zet zich erbij op de bank en vertelt hoe hun verhaal, wat uiteindelijk in hun grote gezin resulteerde, begon. “Vicky en ik kennen elkaar al heel lang: zij was veertien en ik zestien toen we verliefd werden. We voelden bij die prille start allebei meteen dat het menens was, dat we zouden trouwen en dat we ooit een gezin zouden vormen. Vijf jaar later huwden we. We waren piepjong, maar wisten wat we wilden en zouden de dingen doen op onze manier.”

Studeren met een bolle buik

Vicky: “Een groot gezin was niet meteen het plan. We zouden na ons eerste kindje wel zien hoe het ons beviel. Rik komt zelf wel uit een groot gezin. Ik heb maar één zus, maar kom uit een warme, grote familie. Onze eerste twee kinderen kwamen er uiteindelijk best snel: in 2008 werden we mama en papa van William en in 2009 kwam Vince, twee makkelijke baby’s. Ik studeerde tijdens beide zwangerschappen nog Verpleegkunde. En dat zou ik trouwens ook tijdens mijn volgende zwangerschappen blijven doen, bolle buiken combineren met bachelors en masters.”

“Het was zeker pittig, maar we waren nog jong. Die onderbroken nachten verwerkten we net iets makkelijker en we stelden ons nog niet de grote ‘wat als-vragen’. We deden het gewoon, maakten het niet ingewikkelder dan het was én we waren perfect voorbereid. Ik heb, denk ik, elk boek over bevallen en opvoeden gelezen, we volgden prenatale cursussen… Dat hielp ons allemaal bij de eerste twee kindjes. Stilaan droomden we van nog een kindje en dan eventueel nog een nakomertje. Een gezin van vier, dat leek ons een mooi vooruitzicht.”

Verrassing: een tweeling!

“Maar toen ik na twee jaar opnieuw zwanger bleek, was dat van een tweeling. En daar waren we níét op voorbereid: we zaten in een eindeloze verbouwing van een oud huis, hadden net een nieuwe wagen gekocht – met plaats voor vijf, dus te klein – en Rik verloor in die periode zijn vader op jonge leeftijd. De tweeling werd ingeleid, lag enkele weken op neonatale intensive care.

Dat betekende veel heen en weer rijden tussen onze nieuwe woning in Schriek – het andere huis hadden we verkocht – en het UZ Leuven. Met hulp van familie en vrienden is het ons gelukt, maar het was allesbehalve een evidente tijd. Eens thuis lagen Matthew en Jake nog een tijdlang aan de monitor met alarmpjes die bij de minste kik afgingen. Het was een periode van opgestapelde afwas, nachten waarin je gewoon niet sliep… Het was de heftigste periode die we als gezin al meemaakten. Maar Rik en ik plooiden niet. We wilden ons extra bewijzen als jonge ouders van vier kleine kinderen. We werden een heel sterk team, dat elkaar recht hield. Rik besloot in die periode ook om voltijds thuis te blijven voor de kinderen, en ik werkte me verder op in het ziekenhuis.”

Huisvader

Rik: “Ik heb nooit moeite gehad met mijn rol als huisvader. Vicky kan zich op die manier blijven bijscholen, groeien in haar job en een uitstekende mama zijn. Dat huisvaderschap is een heel bewuste keuze, die ons leven makkelijker maakt, en financieel maakt het weinig verschil: er zou anders veel geld gaan naar kinderopvang en vakantiekampjes.

Die rekening hebben we op voorhand uiteraard heel goed gemaakt. Toen in 2017 en 2022 nog Lewis en Oscar volgden, betekende dat opnieuw een periode van luiers verversen – niet mijn dada! Maar ik besefte ook: ik heb twee handen en kan ze allebei voor één kindje gebruiken. Ervoor was het meer van: ik heb twee baby’s en maar twee handen, help! Anyway, de twee jongsten worden makkelijk groot en zijn de verwende nestjes van ons gezin, die graag hengelen naar wat extra aandacht.”

Compleet met zes

Zes kinderen op de wereld zetten, dat moet veel zijn, op élk vlak. Ook voor je lichaam — als we naar Vicky kijken, zien we een fijne en ranke vrouw. Vicky: “Ik ben inderdaad niet al te groot en eerder fijn gebouwd, maar mijn lichaam heeft die zes zwangerschappen goed doorstaan. Ik heb zelfs te horen gekregen van de vroedvrouwen dat mijn lichaam gemaakt is voor het moederschap – met vlotte bevallingen, telkens zonder verdoving… Dat heeft onbewust zeker meegespeeld in het ontstaan van ons XXL-gezin. Pas na nummer zes hadden we het gevoel echt compleet te zijn. Ik had niet gedacht dat mijn gevoel dat zo duidelijk zou aangeven, maar na Oscar klopte het.”

Kortingen scoren

En wat komt er nog zo allemaal kijken bij een groot gezin? Vicky: “Een gezin van zes runnen vraagt niet zozeer management – al hebben we wel een gedeelde Google-agenda met véél kleurtjes – maar des te meer flexibiliteit. Een beetje kunnen loslaten en vooral denken in oplossingen.” Rik: “En ook financieel slim rekenen. Op vrijdag – dan scoor je de meeste kortingen – doet Vicky online boodschappen die ze aan huis laat leveren. We koken vers en de kinderen eten veel fruit. De kilo’s appelel die hier wekelijks verorberd worden, zijn niet te tellen. Net zo met de potten choco. De kasten zijn hier altijd goedgevuld. We koken allebei, maar Vicky vaker, omdat ik de kinderen intussen naar hun hobby’s voer. Op woensdagnamiddag en tijdens de weekavonden ben ik constant heen en weer aan het rijden.”

Extra zorg

Vicky: “Al onze jongens hebben leren zwemmen en tekenen. Met die hobby’s ontplooien de kinderen zich, en we vinden die ontwikkeling belangrijk, want het is niet vanzelfsprekend. Toen de tweeling tien was, werd bij hen dyslexie en ADHD vastgesteld. Dat betekent een grote extra zorg en al sinds hun kleutertijd veel sessies bij de logopedist.

Intussen ondervonden we ook aan den lijve dat met elk kind erbij je bezorgdheid evenredig groeit. En hoewel ze alle zes duidelijk verschillen van elkaar, zien we ze allemaal even graag. Dat is gewoon zo, er is geen lievelingskind. We proberen onze aandacht te verdelen. Het mooie is dat de jongens ook aandacht geven aan elkaar. Meestal positieve, maar ja, soms zit het er al eens tegen. Tussen de vier oudsten, bijvoorbeeld. William en Vince zijn bijna puber af, terwijl Jake en Matthew er net aan beginnen. Dat kan al eens wringen.” (lacht)

Niet naar het pretpark, wel op reis

Je zou het misschien niet meteen associëren met een groot gezin, maar reizen is belangrijk voor Vicky en Rik, en ze tellen en rekenen tot ze met hun kroost kunnen vertrekken. Vooral binnen Europa, maar zeker ook citytrips en reizen met het vliegtuig staan op het programma. Rik: “Als je rekening houdt met je budget, is het soms verrassend waar je kunt belanden – een stad in Roemenië, Gdansk of Tel Aviv, altijd viel het reuze mee.

Ook toen de laatste twee jongens erbij kwamen, zijn we blijven reizen. Scandinavië is onze favoriet. De rust daar, de natuur, de qualitytime met het gezin… Hoe we dat reizen financieel haalbaar maken? We laten de pretparken aan ons voorbijgaan en sparen echt voor vliegtickets en betaalbare verblijven. Of we splitsen ons eens op. New York deed ik onlangs nog met de oudste zoon toen hij zestien werd. Als de kleinsten iets groter zijn, dromen we ervan opnieuw verder weg te reizen.”

Aftellen naar kerst

Vicky: “De goeie vibes van ons gezin zitten vaak ook in de kleine momenten die we hier thuis beleven. Ik kan daar als mama heel erg van genieten. Als gezin tellen we nu vooral af naar de eindejaarsgezelligheid. Voor de jongens koop ik elk jaar een adventskalender. En kerstavond is voor ons echt heilig. Binnen en buiten is het prachtig versierd, de kerstboom staat… We koken samen – niet al te ingewikkeld – we eten samen en we spelen samen kerstbingo. De pakjes die wekenlang verwachtingsvol onder de kerstboom lagen, mogen dan eindelijk geopend worden.”

Comedy of marathon?

“Aan de Sint vragen we altijd een cadeau voor alle kinderen samen, maar met kerst zijn de pakjes persoonlijker. Die momenten dat we allemaal samen zijn en aandacht hebben voor elkaar, geven me als mama zoveel energie. Dan ben ik zo fier op mijn kroost. Het laadt mijn batterijen als niets anders op. Al doet het me natuurlijk ook goed om eens alleen met Rik op stap te gaan. Laatst gingen we samen naar een comedyshow kijken en daar kan ik dan dagen van nagenieten. Riks me-time heeft dan weer vaak met sport te maken. Hij liep onlangs een marathon in het buitenland. Dat houdt voor hem alles in balans.”

Kerstboodschap

Rik: “Het gaat er soms best druk aan toe, dat zullen ook de jongens beamen, maar ik denk dat het leven in een groot gezin vooral een rijkdom is. Leren zorgen voor elkaar, rekening houden met de ander, liefdevol en geduldig zijn met elkaar… Het lijkt wel een menselijk verpakte kerstboodschap, maar het is iets waar we in ons grote gezin elke dag naar proberen te leven en te streven.”

Van kerstmenu tot pakjes: hoe zit dat in een XXL-gezin?

Op het menu? “Véél ovenhapjes, erna gourmet – makkelijk en gezellig – en lekkere desserts. Het kerstbudget is iets waarmee we wel rekening moeten houden: alleen al het menu kostte ons vorig jaar meer dan 400 euro.” Aantal pakjes onder de kerstboom? “Minimum 25 grotere en kleinere pakjes. We letten erop dat elk kind evenveel krijgt. We maken ze op kerstavond al open, meestal tussen hoofdgerecht en dessert.” Bijzondere kersttraditie? “Onze kerstbingo, waarvoor ik op voorhand kleine cadeautjes inpak. Denk: snoep, kleine doosjes LEGO, enz.… En verder spelen we gezelschapsspelletjes en kijken we een kerstfilm, allemaal samen in de zetel met veel kussens, dekens en een warme chocomelk met slagroom erbij. Het is duidelijk, we voldoen aan alle kerstclichés!” (lacht) Kerst in drie woorden? “Gezellig, lekker eten en samenzijn.”

