Zó kun je besparen tijdens de feestdagen

Kerstversiering, cadeautjes en een uitgebreid feestmenu: de kerstperiode zit vol hartverwarmende tradities die helaas iets minder warm zijn voor je portemonnee. Hoe overleef je de feestdagen zonder financiële kater achteraf? Sara Van Wesenbeeck, expert financieel welzijn en auteur van ‘Een betaalbaar jaar’, geeft gouden tips voor een budgetvriendelijke kerst.

7 tips om te besparen tijdens de feestdagen

1. Bepaal je budget (en prioriteiten)

Een eerste, cruciale manier om te besparen tijdens de feestdagen is om een budget op te stellen nog voor je aan je kerstinkopen begint. Wees hierbij specifiek: hoeveel geld wil je uitgeven aan eten, kerstdecoratie, cadeaus, …? Hoeveel wil je uitgeven aan een feestoutfit voor jezelf, en hoeveel aan eentje voor de kinderen? Hoeveel gaat er naar cadeaus voor je gezinsleden en hoeveel naar cadeaus voor je vrienden?

Besparen hoeft niet te betekenen dat je moet besparen op álles. Kook je graag uitgebreid en hecht je belang aan echte kwaliteitsproducten? Dan hoef je niet te bezuinigen op je kerstmenu, maar misschien kun je ervoor kiezen om dit jaar minder uit te geven aan kerstcadeaus of een feestoutfit. Kijk welke zaken voor jou het belangrijkste zijn en stel prioriteiten.

Heb je geen idee wat voor jou een realistisch budget is? Noteer dit jaar zorgvuldig je uitgaven tijdens de feestdagen, zo heb je volgend jaar een beter beeld van wat je wilt uitgeven en waarop je wilt besparen.

2. Praat over geld

Goede afspraken maken goede vrienden, en dat telt ook tijdens de feestdagen. Vier je kerst samen met vrienden of familie, maak dan op voorhand goede afspraken over het budget en wie wat betaalt.

Is het voorgestelde budget voor jou financieel niet haalbaar? Durf dit te bespreken met je partner, vrienden of familie. Heel vaak gaan we er gewoon van uit dat een bepaald budget haalbaar is voor iedereen – we praten doorgaans ook niet graag over geld – maar als je een open en eerlijk gesprek voert hierover, kun je in de meeste gevallen op begrip rekenen.

3. Kook een budgetvriendelijk kerstmenu

Met kerst toveren wij al te graag de lekkerste feestgerechten op tafel. Zo hou je het budgetvriendelijk:

Stel op voorhand een budget op voor je feestmenu. Denk hierbij aan de ingrediënten voor de verschillende gangen, maar ook bijvoorbeeld aan wijn, bubbels, … Vier je samen met vrienden of familie, verdeel dan de kosten. Voorzie op voorhand een ‘pot’, hou alle uitgaven bij in een app als Splitwise of organiseer een potluck, waarbij iedereen een gerecht of ingrediënt meebrengt. Bepaal op voorhand wat je gaat klaarmaken. Ga hierbij op zoek naar een budgetvriendelijk, maar lekker kerstmenu. Inspiratie vind je op libelle-lekker.be. Kies voor seizoens- en diepvriesproducten, want die zijn meestal goedkoper. Ga eens voor vegetarisch. Zet minder vlees of vis op het menu en vervang het door groenten, peulvruchten, … Inspiratie vind je op libelle-lekker.be. Verwerk eenzelfde ingrediënt in meerdere gangen om restjes te vermijden. Bijvoorbeeld bloemkoolroosjes als hapje, geroosterde bloemkool bij het hoofdgerecht, … Probeer zoveel mogelijk zelf te maken in plaats van kant en klaar te kopen. Om onnodige aankopen te vermijden: winkel op tijd (tijdsdruk kan leiden tot impulsaankopen), zonder honger en met een boodschappenlijstje. Doe ook al je boodschappen in één keer en vermijd meerdere tripjes naar de supermarkt. Vergelijk prijzen van producten, maar ook van de verschillende winkels, traiteurs, bakkers, … Koop items die lang goed blijven – zoals wijn en bubbels – liever op voorhand tijdens promo’s en acties zoals het wijnfestival.

4. Pak je pakjes anders aan

Stel ook voor je kerstcadeautjes op voorhand een budget op. Kijk wat voor jou financieel haalbaar is en weet ook dat een origineel cadeau niet noodzakelijk duur hoeft te zijn. Veel belangrijker dan de prijs is het feit dat een cadeau betekenisvol, attent en weloverwogen is.

Nog enkele tips:

Spreek samen met je familie of vrienden af om dit jaar voor elkaar tweedehandscadeaus te kopen. Goedkoper én duurzamer. Overweeg om je cadeautjes zelf te maken door iets te breien, haken, bakken, … Wees creatief! In sommige gezinnen koopt iedereen voor elk gezinslid een geschenk. Overweeg om naampjes te trekken of koop één cadeau voor het hele gezin, zoals een gezinsabonnement voor de zoo, gezelschapsspelletjes die jullie samen kunnen spelen, … Begin op tijd! Spreid je aankopen zodat niet alles samenkomt in december, hou kortingen en acties in de gaten en vergelijk prijzen. Doe je kerstinkopen weloverwogen en vermijd paniekaankopen onder tijdsdruk. Ook om je cadeaus in te pakken kun je creatief zijn: hergebruik inpakpapier, krantenpapier of papieren winkeltassen, laat je kinderen inpakpapier versieren of pak in met een stuk stof zoals in de Japanse traditie.

5. Gebruik wat je hebt

Een huis dat kerstgezelligheid uitademt: we zijn hélemaal voor. Het is dan ook makkelijk om in de winkel snel nog een kerstbal hier en een nieuwe guirlande daar in ons mandje te leggen. Bespaar tientallen euro’s door eerst eens uit te stallen wat je allemaal hebt. Veel mensen schrikken van hun eigen aanbod!

Wil je toch wat nieuwe kerstdecoratie kopen dit jaar? Stel een budget op en maak een verlanglijstje om impulsaankopen te vermijden. Koop ook zo dicht mogelijk of zelfs na Kerstmis, want dan zijn alle kerstspullen veel goedkoper.

Neem ook een kijkje in de tweedehandswinkel of maak je kerstversiering zelf, want ook daarmee kun je heel wat besparen. Versier je huis met groen uit de tuin of met strikken van restjes cadeaulint.

6. Schitter in een budgetvriendelijke feestoutfit

Tijdens de feestdagen is het extra fijn om je mooi op te kleden in een outfit waar je je goed in voelt. Ook hier: ga eerst eens shoppen in je eigen kleerkast. Misschien word je wel verrast door een kledingstuk dat je al lang vergeten was en dat je dit jaar op een andere manier kunt stylen of combineren met stukken die je al hebt of die je aankoopt.

Vind je het belangrijk om een nieuwe feestoutfit te kopen voor jezelf of voor de kinderen? Zet vooraf een budget vast, zodat je iets nieuw kunt kopen zonder schuldgevoel achteraf. Een mooie feestoutfit hoeft heus geen fortuin te kosten, kijk maar eens tussen deze budgetvriendelijke feestkledij:

Of shop tweedehands, want dat is altijd goedkoper (en duurzamer) dan nieuw kopen. Snuitster in de tweedehandswinkel of kijk eens rond op Vinted. Met de zoekfunctie kun je filteren op je favoriete merk en op ‘nooit gedragen’. Zo vind je pareltjes voor een prikje!

Ben je handig? Dan kun je ook je feestoutfit zelf naaien. Of brei een schitterende debardeur, trui, sjaal, … om je feestoutfit extra bijzonder te maken.

7. Een budgetvriendelijke kerstvakantie

Tot slot zijn er in december ook nog de vele kerstmarkten, -drinks en de kerstvakantie die al dan niet ingevuld moet worden. Ook hier kun je op voorhand een budget en prioriteiten vastleggen. Maak een lijstje van de uitstapjes die je deze kerstperiode zeker wilt maken, de kerstmarkten die je het liefst wilt bezoeken, … Zo kun je een selectie maken en geef je niet meer geld uit dan je voor ogen had.

Betrek je kinderen bij het budget. Geef ze op de kerstmarkt bijvoorbeeld een bepaald bedrag – hoeveel kies je volledig zelf – waarmee ze iets mogen uitkiezen om te kopen. Zo zijn ze blij dat ze iets krijgen en leren ze met geld omgaan.

Denk voor de kerstvakantie aan gratis uitstapjes, want er zijn zoveel dingen die je gewoon gratis en voor niks kunt gaan doen. Ga met de kinderen naar de speeltuin of het bos, organiseer thuis een film- of knutselnamiddag, spreek samen met andere ouders af, … Zoek het vooral niet te ver!

Hebben jullie vaste kerstvakantietradities zoals bijvoorbeeld een pretpark bezoeken? Je hoeft die traditie zeker niet te laten vallen, maar bespaar waar mogelijk door online rond te kijken voor goedkopere tickets en je eigen lunch en tussendoortjes mee te nemen.

Met dank aan expert financieel welzijn en auteur van ‘Een betaalbaar jaar’ Sara Van Wesenbeeck.

