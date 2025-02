Golden oldies: deze hondjes hebben al véél jaren op de teller!

In mensenjaren zijn ze tachtig of zelfs ouder, maar dat laten deze hondjes op leeftijd niet aan hun hart komen. Hoe grijzer, hoe wijzer: dat geldt zeker voor deze senior viervoeters!

Nailah is 69 en de trouwe vriendin van Carine

• Geboren op: 3 maart 2014, officieel bijna 11 hondenjaren • Mensenjaren: 69 • Ras: Ruwharige Jack Russel • Karakter: gehoorzaam — Nailah werd ooit vierde op een wedstrijd gehoorzaamheid met 800 gehoorzame (of ongehoorzame) honden – en speels. Niet voor niets is het meest gebruikte bevel: ‘Nailah, douche!’

Geen fan van mannen

Nailah is al bijna 11 jaar de compagnonne de route van Carine (62). Toen de twee elkaar voor het eerst zagen, waren ze allebei meteen verkocht. “Ik ben zelfs niet meer naar de andere hondjes van het nestje gaan kijken.”

Doorheen de jaren werd dat ‘verkocht’ steeds meer en meer verknocht, vertelt Carine. “Waar ik ben, is Nailah. Ga ik naar het toilet, dan zit ze aan de deur. Neem ik een douche, dan ligt ze op de grond. Dat is heel leuk voor mij, maar soms ook wel vervelend. Ze kan jaloers zijn naar andere mensen toe en blaft dan de hele tijd. Vooral mannen vindt ze niet leuk, dus het is geen wonder dat ik geen partner heb.” (lacht)

Voor de rest geniet Nailah van een heerlijke oude dag. 69 jaar zou ze vandaag zijn, maar daar merk je bijna niets van. “Elke dag gaan we nog in de bossen en geniet ze ervan om zich vreselijk vuil te maken. Eén keer dachten een vriendin en ik dat ze niet meer mee kon, maar ze bleek gewoon achter te blijven omdat ze de snoepjes in onze zak rook!”

Lava is 94 jaar en is er altijd voor Daisy

• Geboren op: 7 juli 2009, officieel bijna 16 hondenjaren• Mensenjaren: 94 • Ras: Labrador x Border Collie: de mama van Lava is ooit uitgebroken en zwanger teruggekomen… • Karakter: introvert voor anderen, superaanhankelijk naar baasje Daisy toe

Ouder en wijzer

“Deze hond is écht iets voor jou”, zeiden de eigenaars van het nestje, toen Daisy (40) het enthousiaste broertje van Lava op haar schoot had. Maar toch wilde ze dat angstige diertje dat achter de bloempotten verstopt zat ook ontmoeten. De rest is geschiedenis: vandaag zijn Daisy en Lava al vijftien jaar onafscheidelijk.

Daisy: “Het was een heel typerend moment voor Lava, die eerste ontmoeting. Hij was amper drie maanden, maar toen al heel introvert. Tot hij mij ontmoette. Hij werd zo dol op mij dat ik vaak over hem val, omdat hij me steeds voor de voeten loopt.” (lacht)

Wat vijftien jaar in hondenjaren is, betekent bijna honderd jaar in ‘mensenjaren’. En dat zie je. “Lava is heel lang goed gebleven, maar de laatste tijd gaat hij erg achteruit. Hij ziet niet meer goed en ook zijn gehoor gaat achteruit. Al kan dat ook selectief zijn, want een snoeppapiertje hoort hij van ver. Maar ook zitten gaat niet meer zo goed, omdat zijn achterpoten niet meer goed meewerken, en sinds een tijdje is hij ook incontinent. Van de luiers van mijn dochter stap ik nu over op de luiers voor honden. Ik heb het over voor hem, natuurlijk. De meeste labradors halen de leeftijd van Lava niet, dus ik ben blij met elke dat dag hij bij mij is.”

Noot van de redactie: kort na de fotoshoot is Lava jammer genoeg onverwacht gestorven. Hij wordt erg gemist door zijn familie.

Boris wordt maar liefst 133 jaar geschat

• Geboren op: onbekend wegens inbeslagname • In mensenjaren: ruw geschat door de dierenarts op meer dan 100! • Ras: Russische toyterriër • Karakter: vroeger kon hij niet om met aandacht, nu kan hij er niet genoeg van krijgen. Je mag pas stoppen met strelen als hij het zegt!

Gouden mandje

Angstig en niet gewend om aandacht te krijgen: Boris was wat je noemt een stakker in het dierenasiel. Gelukkig liet baasje Nathalie (45) zich niet van de wijs brengen toen ze hem ging bezoeken. De Russische toyterriër kreeg een 24 karaats gouden mandje bij de hondenliefhebber, en is intussen 19 (!) hondenjaren oud.

Nathalie (45): “Boris was een verwaarloosde hond die bij een inbeslagname in het asiel was terechtgekomen. Omdat ik zelf ook al twee Russische toyterriërs had, wilde ik hem heel graag een gouden mandje bezorgen. Het was schrijnend om hem te zien die eerste keer: angstig en trillend in een hoekje.”

Nathalie opende haar hart en met veel geduld en zorgen ontdooide kleine Boris. “Vandaag is hij een gelukkige en tevreden hond. Zijn favoriete uitstap is naar het hondenkapsalon, wie had dat kunnen denken! Ik ga altijd blijven oppassen als mensen hem willen aaien, omdat ik zijn verleden niet ken. Hij is ook zeer gemotiveerd door eten, een teken dat hij vroeger honger heeft geleden. Zijn dagelijkse stukjes charcuterie met zijn medicatie zijn heilig voor hem.”

“We zijn zo blij met Boris in ons leven. Hij is de lieveling van mijn oudste plusdochter. Als ze thuis is, slaapt hij bij haar.” Boris werd steeds grijzer, maar de jaren tonen zich ook nog op een andere manier. “19 jaar is ongelooflijk oud voor dit ras. Fysiek is Boris nog behoorlijk goed, maar mentaal gaat hij achteruit. Dementie bij honden: ik wist niet dat het bestond, maar toen ik hem voor het eerst stokstijf zag staan, verloren in de ruimte waar hij was, wist ik het meteen. De medicatie slaat aan, gelukkig.”

Snoepie is 84 jaar en de lieveling van Daniëlle

• Geboren op: 3 augustus 2011, richting 14 officiële jaren • Mensenjaren: 84 • Ras: Teckel • Karakter: koppig – nee is nee —, aanhankelijk en speels

Vijftig tinten grijs

Een Vlaamse vrouw werd verliefd op een Hongaarse puppy en twee weken later was Snùpy omgetoverd tot Snoepie. Bijna 14 jaar later vertelt Daniëlle (52) vol liefde over haar beste vriend, haar eigen ‘Vijftig Tinten Grijs’.

“Jarenlang heb ik een fietslichtje rond de nek van Snoepie moeten hangen als hij ’s avonds buiten nog een plasje ging doen, omdat ik anders niet wist waar hij was. Zo pikdonker was zijn vacht. Jaar na jaar sijpelde er grijs tussen. Het begon op zijn buik, trok verder naar zijn snoet en baard en stilletjes aan had hij geen fietslichtje meer nodig.”

“Intussen blijft hij dicht bij mij: met de leeftijd is hij aanhankelijker geworden. Al moet ik zeggen dat hij voor de rest nog altijd even speels en koppig is als vroeger. Ik zeg altijd dat hij een puppy is die de memo heeft gemist dat hij een senior is: lopen, springen en achter katten zitten doet hij als de beste.” Dat Snoepie het zo goed doet, kan ook wel iets te maken hebben met de goeie zorgen van Daniëlle. Brokken zijn vervangen door gestoomde groenten – pompoen, courgette en wortel, net als de kindjes – en wandelen hoeft alleen nog op zijn eigen tempo. “Het liefst verplaatst hij zich nu met de auto. De ruitjes open, hij in een dekentje en aan 60 kilometer per uur naar buiten kijkend. Zalig om hem zo te zien genieten.”

Pepper is 89 jaar en een van de oudste Chihuahua’s bij de dierenarts

Geboren op: 6 september 2010: 15 jaar hondenjaren in zicht • Mensenjaren: 89 • Ras: Chihuahua • Karakter: helemaal niet agressief, in tegenstelling tot andere chihuahua’s, maar kan wel haar grenzen stellen naar andere honden toe

Aandacht en liefde

Vol vlooien, uitgehongerd en met kale plekken: toen Pepper vijf jaar geleden in het asiel terechtkwam, had ze geen mooi leven achter de rug. Gelukkig waren er Isabelle (44) en haar toen elfjarige dochter die de grijze chihuahua een gouden mandje bezorgden.

“Chihuahua’s staan erom bekend dat ze wat agressief uit de hoek kunnen komen, maar Pepper was het tegenovergestelde. Ze bloeide open en genoot van de aandacht en liefde die ze in ons huis kreeg. Nu is het simpel: waar we ook zijn, als ik er bij ben, is Pepper gelukkig.”

De jaren gingen voorbij en Pepper werd één van de oudste chihuahua’s van de dierenarts. “De dierenarts weet dat ik er alles zal aan doen om haar gezond te houden. Om de zes maanden krijgt ze een scan van haar hart en ze neemt pilletjes tegen hartruis, de ziekte waar veel chihuahua’s op leeftijd aan lijden. Grijs is ze altijd geweest, dus dat is niet veranderd.” (lacht)

Intussen blijft Isabelle duimen dat Pepper nog zoveel mogelijk gezonde jaren kan hebben. “Er is niemand die me zo goed kent als zij. Ben ik nerveus, dan neemt ze afstand. Ben ik verdrietig, dan komt ze me troosten. Toen mijn broer enkele jaren geleden stierf, heeft ze de hele tijd met haar hoofdje in mijn nek gelegen. Dat was ongelooflijk troostend.”

Zo tel je van honden- naar mensenjaren

Tot enige tijd geleden bestond er een simpel trucje om te berekenen hoe oud je hond is in mensenjaren: de hondenleeftijd vermenigvuldigen met 7. Maar onderzoekers van de University of California San Diego School of Medicine zijn met een andere berekening op de proppen gekomen, die nauwkeuriger zou zijn: het eerste jaar van een middelgrote hond telt voor 15 mensenjaren, het tweede levensjaar telt voor 9 mensenjaren, en daarna komen er per hondenjaar telkens 5 mensenjaren bij. Als je beestje dus 11 hondenjaren op de teller heeft, dan is het in mensenjaren 69 jaar oud (15 + 9 + 9×5). Het is ook op basis van deze regel dat de leeftijd van de honden in deze productie berekend werd. Een hond wordt ‘senior’ genoemd vanaf zeven hondenjaren.

