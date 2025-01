Laatst ging husky Aaron viraal omdat hij ‘Italiaans’ praatte met zijn baasje. Hoe praten jullie tegen je huisdier en hoe maakt je hond, kat of cavia je duidelijk dat hij blij of boos is of zin heeft in brokjes? Dit vertelden enkele Libelle-lezeressen.

Aaron ’the Italian husky’



Praten met je huisdier

Een kleine rondvraag onder de Libelle-lezeressen op Facebook maakte snel duidelijk dat het baasje van husky Aaron lang niet de enige is die weet hoe ze moet praten met haar huisdier:

Vroni: “Onze golden retriever Boomie is een echte koning. Door zijn luide boertjes – een mensenboer kan er niet tegenop – weten we dat het eten gesmaakt heeft. En als het licht ’s avonds uitgaat om te slapen en we horen een luide zucht, dan weten we dat zijn nacht begint en hij naar dromenland gaat. Moeilijk om niet van hem te houden!”

Kathy: “Ik praat tegen mijn honden, mijn kippen en mijn dwergpapegaai zoals tegen een mens. Mijn beestjes zijn altijd vrolijk: ze maken oogcontact of geven een knikje. Ik heb aan hen het fijnste gezelschap en heb het gevoel dat we elkaar verstaan.”

Tegen mijn lievelingsdieren praten, is sowieso beter en minder gek dan luidop tegen mezelf te babbelen

Tina: “Onze ruwharige teckel Balou heeft een bel aan de deur waarop hij kan tikken, zodat wij ze kunnen openen. Meermaals bellen betekent dat Balou wil gaan wandelen, dat hebben we zo aangeleerd. Verder communiceren we met oogcontact. Balou herkent veel woorden en gebaren van zijn baasjes. Als we tijdens het wandelen ‘auto’ zeggen, dan versnelt hij naar de berm. En als we ‘foei’ zeggen, weet hij meteen hoe laat het is.”

Christiane: “Mijn vier katten, de twee honden van mijn dochter en mijn kippen zijn trouwe gesprekspartners. Tegen mijn lievelingsdieren praten, is sowieso beter en minder gek dan luidop tegen mezelf te babbelen – haha.”

Linda: “Ik babbel geregeld tegen mijn hondjes en kippen als ik alleen thuis ben. Ze geven je vriendschap en proberen je te troosten. Dan kijken ze je gemeend meelevend aan en geven een kopjesknuffel.”

Een blik zegt meer dan 1000 woorden

Tine: “Mijn dochter Liv en ik kijken vaak naar documentaires over dieren. Een van de beste is ‘The Hidden Lives of Pets’, en daarin werd verteld dat er zoiets bestaat als ‘kattenkusjes’. Katten tonen dat ze op hun gemak zijn en blij zijn om in je gezelschap te vertoeven door hun ogen heel traag te sluiten en weer open te doen. Sinds die docu geeft Liv onze kater Mil kattenkusjes, en dat werkt! Zij knipoogt naar hem, hij doet het bijna altijd terug.”

Met lekker eten win je hun hart: ze vragen al liefkozend pikkend om je aandacht

Sofie: “Ik praat tegen alle dieren. Al babbelend wennen ze aan je stem en win je hun vertrouwen. Sommige van mijn cavia’s werden zo al minder angstig. Net zo met de kippen. Met lekker eten win je hun hart: ze vragen al liefkozend pikkend om je aandacht. Het hoeven niet altijd honden of katten te zijn. Andere dieren geven je ook veel liefde.”

Kristel: “Wanneer onze huis-husky Frisco onze dochter mee van school haalt, stapt hij naar haar met een trotse blik – zo van: dit is mijn favoriete mensje. Verder houdt hij van dierendocumentaires en koeien, en heeft hij een hekel aan alleen zijn.”

Echte vriendschap!

Barbara: “Mijn twee katten zijn mijn luisterend oor, ze spreken nooit tegen en tonen hun waardering met het geven van neusjes, likjes en kopjes. Zalig, zo’n furry friend.”

Tania: “Mijn hond Leya noem ik liefkozend ‘kleine natte neus’. Wanneer ik ’s avonds thuiskom, vertel ik haar over mijn werkdag, en als ik even weg ben, stel ik haar gerust met een: ‘Ik ben snel terug.’ Ze is gewoon een lieve loebas, die mij graag aandacht geeft en ik haar.”

Overal waar ik ga, zijn zij ook

Tine: “Mijn honden Cile en Doodle zijn mijn ‘baby’s’. Ze communiceren met me op allerlei manieren: krabben met hun pootje, eindeloos staren, droopy oortjes opzetten, hun staart in-trekken of hun neus tegen je gezicht aanduwen voor aandacht… Overal waar ik ga, zijn zij ook. Ik praat tegen mijn honden en zie hun kopje dan meedraaien, alsof ze begrijpen wat ik zeg. Heerlijk!”

