Verliefd op een ander, wat nu?

Vlinders in je buik hebben is zalig, maar niet als je in een relatie zit en verliefd wordt op een ander. Hoe voorkom je dat de verliefdheid te ver gaat? Met deze drie duidelijke adviezen van relatietherapeute Lore Eerlings, kun je verder.

1. Vraag je af wat de trigger is

“Mensen voelen zich er slecht bij als ze verliefd worden op iemand anders, maar dat hoeft niet. Je bent een mens en je voelt dingen, dat is oké. Mijn advies is om een stapje achteruit te zetten en je af te vragen: wat triggert mij zo in de andere en waarom nu? Welke versie van mezelf ben ik bij die andere? Ben ik vrolijker, sexy’er, slimmer, avontuurlijker?

Het antwoord op die vragen zegt iets over welk deel van jezelf niet genoeg aan bod komt in je relatie. Als je duidelijk weet wat je mist in je huidige relatie, kun je je afvragen: wat doe ik nu met die verliefdheid? Als je op de verleiding ingaat, weet dan dat zelfsturing heel lastig is. Verliefd zijn is een drug, ervan afkicken is aartsmoeilijk. Beter is het om je verstand in te zetten om je gevoel te laten zakken. “

Zet je verstand in om je gevoel te laten zakken Relatietherapeute Lore Eerlings

2. Spreek erover met je partner

“Ik raad toch ook aan om de verliefdheid tegen je partner uit te spreken. Dat klinkt eng, en mensen denken al snel dat ze hun partner met zo’n bekentenis gaan beschadigen. Maar door het te vertellen, zeg je eigenlijk tegen je partner: ik zit hier met die verleiding, maar ik ga er niks mee doen, want jij bent voor mij de belangrijkste. Dat creëert een groot vertrouwen.”

3. Maak afspraken

“En wat misschien nog het beste advies is: maak van in het begin samen afspraken over jullie relatie. Kan verliefd worden op een ander voor jullie? Wanneer is iets ontrouw? Wat zijn de regels, waar liggen de grenzen? Is porno kijken ontrouw? Kan flirten wel? We gaan er vanuit dat onze partner hetzelfde denkt als wij, maar vaak is dat niet zo. Als je er op voorhand over hebt gepraat, is het veel makkelijker om er op een later tijdstip open over te zijn.”

