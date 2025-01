Wat moet je doen bij online fraude?

In een opvallende nieuwe campagne waarschuwt Febelfin, de federatie van de Belgische banksector, samen met actrices Nora Gharib en Maaike Cafmeyer voor online fraude. Maar hoe kun je jezelf daartegen beschermen? En wat moet je doen als je toch in de val trapt?

Hoe bescherm je jezelf tegen online fraude?

Krijg jij regelmatig zeer realistische e-mails waarin je gevraagd wordt om je persoonlijke gegevens te delen? Dan ben je zeker niet alleen. Zulke mails zien er heel echt uit, maar zijn doorgaans vals. Enkele tips om jezelf te beschermen tegen online fraude:

Geloof niet blindelings alle berichten en e-mails die je ontvangt. Krijg je bijvoorbeeld een vreemde mail van jouw mutualiteit? Neem dan telefonisch contact op via het nummer van de officiële website om te controleren of zij die mail wel echt hebben verstuurd.

Je bank zal je nooit om je persoonlijke codes vragen per telefoon of via een link in een e-mail, sms of op sociale media. Je bankier komt ook nooit aan huis om persoonlijke codes op te halen of betalingsproblemen op te lossen. Geef dus nooit je codes door.



Toch in de val getrapt?

Gaf je toch belangrijke codes door of liet je per ongeluk persoonlijke gegevens achter? Dit doe je dan het best:

Neem onmiddellijk contact op met je bank. De meeste banken hebben fraudediensten die 24/7 bereikbaar zijn. Je vindt de contactgegevens op www.cardstop.be.

Blokkeer je kaart onmiddellijk door Card Stop te bellen op het nummer 078-170 170.

door Card Stop te bellen op het nummer 078-170 170. Dien een klacht in bij de politie.

Bron: Febelfin.be

