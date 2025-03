7 opbergideeën voor speelgoed

’t Is niet waar hé, weer op zo’n venijnig LEGO-blokje gestapt! Struikel jij ook regelmatig over de blokken (of ander speelgoed) van je kind? Maak daar komaf mee dankzij deze leuke opbergideeën.

7 leuke opbergideeën voor speelgoed

1. Een opgeruimd huis in 1 minuut

Met een baby in huis sleur je heel wat met je mee: speeltjes, een speelmat, luiers…Dus kies voor een slim idee zoals deze 3-in-1 oplossing! Dit hebbeding is een zachte babyspeelmat, opbergtas én luiertas tegelijk.

Play & Go Soft Opbergzak en Speelmat – 69,90 euro – bekijk het hier.

2. Natuurlijk rotan!

De opbergmand Pear van Ferm living is een prachtige mand van gevlochten rotan. Bewaar er je knuffels en speelgoed in of zet hem neer als decoratie. De peer is 60 cm hoog en heeft een doorsnede van 40 cm. De opening is 25 cm. Deze opbergmand verdient een mooi plekje!

Ferm Living Pear opbergmand – 70,18 euro – bekijk het hier.

3. Bamboe blikvanger

Zitvlak omhoog en opruimen maar! Wat een mooi hip bankje, met dat tikkeltje vintage uitstraling. Een echte blikvanger!

Bloomingville kinderbank uit bamboe – 146,25 euro – bekijk het hier.

Zelfgemaakte opbergideeën voor speelgoed

4. Legplankjes tegen de muur, deur of kast

Foto: Lay Baby Lay

Geen plaats meer in de kast voor al die kinderboeken? Niet erg, want de mooiste boeken verstop je niet in een boekenkast, maar laat je gewoon zien! Hang een paar houten plankjes op en stal er de boeken op uit. Niet alleen een leuk opbergidee, maar ook mooi als decoratie. Je kunt bijvoorbeeld de kruidenrekjes van IKEA gebruiken en een vrolijk kleurtje geven! Ikea kruidenrek – € 3,99

5. Schuif onder het bed

Foto: apartmenttherapy.com

Onder het bed van je kind kun je heel wat speelgoed kwijt. Om alles ordelijk te houden, kun je lage opbergdozen of lades op wielen gebruiken. Ook leuk: gebruik de platte lade als treinbaan of autobaan!

6. Originele deurhangers

amazon.com.be

Heb je niet veel plaats? Gebruik dan de deur als opbergruimte. Hang er een opbergzak aan en stop er de poppen, auto’s of andere kleine speeltjes van je kind in.

7. Manden aan de muur

revistaartesanato.com.br

Als je niet wilt dat de opbergmanden zich opstapelen op de vloer, hang je ze gewoon aan de muur. Handig, mooi én makkelijk!

