Keuken poetsen: 5x vijf-minuten-trucjes

Zin om je keuken eens flink te poetsen? We geven je een paar simpele, effectieve én razendsnelle trucjes om deze ruimte weer kraaknet te krijgen. En dat met spullen die je al in huis hebt. Handig!

Je keuken poetsen: handige tips

1. Gebruik een citroen voor een propere microgolfoven

Snij de citroen in de helft en pers deze uit in een klein kommetje water. Voeg de twee helften er ook aan toe, om het tenslotte vijf minuutjes in de microgolfoven te laten draaien. De combinatie van de stoom met de citroen zorgt ervoor dat al het vuil losweekt en de oven weer fris ruikt.

2. Glanzende glazen met behulp van rijst

Binnenkort gasten over de vloer? Dan is het tijd om ook je glazen van een flinke poetsbeurt te voorzien. Zo ga je te werk:

Vul het glas met water tot in de helft en voeg er een beetje afwasmiddel aan toe.

tot in de helft en voeg er een beetje aan toe. Doe er ook nog een kopje rijst en een paar druppels azijn bij.

en een paar druppels bij. Draai het glas heen en weer waardoor de rijst het glas van een soort van scrub voorziet. Doe dit gedurende twee minuutjes.

Spoel ieder glas met water en laat ze vanzelf weer drogen.

3. Keuken poetsen: kokosolie doet wonderen voor je kookplaat

Een kookplaat is soms écht moeilijk proper te krijgen. Maar met wat organische kokosolie en een microvezeldoek is dit klusje zo gepiept.

4. Een houten snijplank weer hélemaal proper dankzij de microgolfoven

Spoel de houten snijplank onder de kraan en plaats hem zestig seconden in de microgolfoven. Weg bacteriën en vieze geurtjes, hallo propere plank. Let op: doe dit niet met siliconen of plastic snijplanken.

5. Koffiedik in de koelkast

Koffiedik is het nieuwe baksoda: een kommetje koffiedik zal je koelkast verschillende maanden superfris houden.

Heb jij nog meer tips?

Bron: purewow.com

