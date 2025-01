Alles over CO-vergiftiging en hoe te voorkomen

Elk jaar is het nodig omย opnieuw te waarschuwen voor ongevallen veroorzaakt door CO. Want er vallen nog steeds te veel slachtoffers door dit sluipende gas. Je goed informeren kan levens redden, lees er hier alles over:

Wat is CO eigenlijk?

CO is beter bekend als koolstofmonoxide. Het is een gas dat:

geen geur heeft,

geen kleur

en ook geen smaak.

Het is dus onmogelijk om de aanwezigheid ervan in een kamer te ontdekken.

De stof ontstaat wanneer koolstofhoudende brandstoffen, zoals hout, kolen, aardgas, petroleum, butaangas of propaangas niet helemaal verbrand worden. CO vermengt zich met de lucht, we ademen dit in en zo komt het in ons bloed terecht. Koolstofmonoxide veroorzaakt zuurstoftekort in de organen.

Welke toestellen in huis produceren CO?

Elk verwarmingstoestel en elke boiler kan een CO-vergiftiging veroorzaken. Alleen als je elektrisch verwarmt, wordt er geen CO geproduceerd. Het grootste gevaar loop je met verwarmingstoestellen die niet verbonden zijn aan een schouw die de verbrandingsgassen afvoert.

Laat elk verwarmingstoestel dus geregeld onderhouden door een vakman. Blijf wel alert: een goede kwaliteit van een boiler of verwarmingstoestel sluit het risico op intoxicatie niet uit. Een defect, terugvloeien van gassen door weersomstandigheden of een verstopte schouw kunnen ook een vergiftiging tot gevolg hebben.

26 procent van de ongevallen gebeurt in de badkamer. Dat komt omdat boilers die het badwater moeten verwarmen het vaakst de intoxicatie veroorzaken.

Hoe herken je een CO-vergiftiging?

Er zijn twee vormen van CO-vergiftiging, afhankelijk van hoeveel van het gas je ingeademd hebt. De acute vorm is levensbedreigend, de chronische niet.

Acuut : In de eerste fase krijg je last van hoofdpijn en duizeligheid. Je voelt je moe, misselijk en je kunt overgeven. Als je dan de ruimte niet verlaat, kun je bewusteloos raken waardoor je blootgesteld blijft aan de vergiftiging, in coma raakt en riskeert te overlijden.

: In de eerste fase krijg je last van hoofdpijn en duizeligheid. Je voelt je moe, misselijk en je kunt overgeven. Als je dan de ruimte niet verlaat, kun je bewusteloos raken waardoor je blootgesteld blijft aan de vergiftiging, in coma raakt en riskeert te overlijden. Chronisch: Dit komt voor als je lange tijd blootgesteld wordt aan kleine hoeveelheden CO. Je hebt vage symptomen: hoofdpijn, een zware maag, spierzwakte, concentratieproblemen en zelfs wijzigingen in je gemoedstoestand. Als meerdere mensen tegelijk dezelfde symptomen hebben of als de klachten terugkomen wanneer je in een ruimte komt, en ook weer verdwijnen bij het verlaten ervan, wordt aan CO-vergiftiging gedacht.

Is het echt zo gevaarlijk?

CO is de voornaamste oorzaak van vergiftiging in Belgiรซ. Zelfs 0,1 procent CO in de lucht is binnen 1 tot 3 uur dodelijk, en als het naar 1 procent stijgt, is dat zelfs al binnen het kwartier.

Kinderen zijn extra gevoelig omdat ze sneller ademen en dus meer koolstofmonoxide binnenkrijgen. Ook mensen die een inspanning leveren in de ruimte waar CO hangt, lopen een groter risico. Bij zwangere vrouwen kan een langdurige blootstelling aan CO de dood of een handicap van het ongeboren kind veroorzaken.

Kun je het voorkomen?

Door voldoende aanvoer van frisse lucht en een correcte afvoer van rook krijgt CO geen kans. Een goede werking en geregeld onderhoud van de toestellen en de schoorsteen maken je huis veilig voor koolstofmonoxide.

Wat doe je als iemand bevangen raakt?

Vermoed je een vergiftiging? Zet ramen en deuren open om te zorgen dat de kamer goed verlucht wordt. Schakel het betrokken toestel uit. Haal het slachtoffer uit de kamer. Kan het slachtoffer nog op je vragen antwoorden, bel dan de huisdokter en/of het Antigifcentrum. Sla het noodnummer van het Antigifcentrum op in je telefoon of leer het uit je hoofd, het kan je leven redden. Het nummer is 070 245 245.

Zet ramen en deuren open om te zorgen dat de kamer goed verlucht wordt. Schakel het betrokken toestel uit. Haal het slachtoffer uit de kamer. Kan het slachtoffer nog op je vragen antwoorden, bel dan de huisdokter en/of het Antigifcentrum. Sla het noodnummer van het Antigifcentrum op in je telefoon of leer het uit je hoofd, het kan je leven redden. Het nummer is Is het slachtoffer buiten bewustzijn? Haal hem zo snel mogelijk uit de kamer en bel de hulpdiensten (112). Indien de persoon nog ademt, leg hem dan zonder hoofdkussen op zijn zij om verstikking te vermijden. Ademt het slachtoffer niet meer? Begin dan meteen

met mond-op-mondbeademing.

Met dank aan het Antigifcentrum. Vragen? Bel 070-245 245 of surf naar www.antigifcentrum.be

