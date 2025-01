Aha, daarom is je huis verluchten zo belangrijk

Een gezond binnenklimaat is belangrijk voor onze gezondheid. Als je weet dat de lucht in onze huizen vaak vijf keer meer vervuild is dan de buitenlucht, dan besef je dat je best eens wat vaker het raam even open zet. Hoe je dat het best aanpakt, leggen we graag uit!

Een gezond binnenklimaat

In de zomer stelt niemand er zich vragen bij en zwieren we de ramen regelmatig open. Maar zodra het frisser wordt, hebben we de neiging om alles goed gesloten te houden zodat de warmte in huis blijft. Toch is het in elk seizoen, en dus ook in de winter, belangrijk om zowel te ventileren als te verluchten. Heb je onvoldoende verse lucht in huis, dan zorgen vocht en schadelijke stoffen voor een ongunstig binnenklimaat, met gezondheidsproblemen tot gevolg.

Het verschil tussen verluchten en ventileren

Heel eenvoudig gesteld betekent ventileren dat je constant – dus 24 uur op 24 – de lucht in je huis ververst. Dat doe je het best met een gecontroleerd ventilatiesysteem dat de vervuilde lucht afvoert en verse lucht aantrekt. Als je dat niet hebt, zijn er andere manieren om te ventileren, zoals het installeren van roosters in je ramen of de buitenmuren of de ramen op een klein kiertje zetten.

Verluchten doe je slechts tijdelijk, bij voorkeur door ramen of buitendeuren korte tijd helemaal open te zetten. Dat doe je alleen als het extra vochtig wordt in huis en wanneer er schadelijke stoffen kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld:

wanneer je doucht of in bad gaat

wanneer je kookt zonder goed afgestelde dampkap

wanneer je poetst

wanneer je bepaalde luchtverfrissers of geurkaarsen gebruikt

wanneer je klust of knutselt (en bijvoorbeeld lijm gebruikt)

wanneer je net nieuwe meubels of gordijnen hebt gekocht

wanneer er veel volk in huis is

wanneer je de was binnen droogt

Hoe lang en wanneer verluchten?

Het is ook in de winter belangrijk om voldoende frisse lucht in huis te laten, zeker als je niet beschikt over een gecontroleerd ventilatiesysteem. Het warmteverlies is verwaarloosbaar als je het op de juiste manier doet. Verlucht twee tot drie keer per dag je huis voor maximaal tien minuten. Dat is ruim voldoende om de vervuilde lucht af te voeren en gezonde, frisse lucht binnen te laten. Hou het kort, zodat enkel de lucht kan circuleren, maar de muren niet de kans krijgen om af te koelen.

Ook het tijdstip waarop je verlucht is belangrijk. Je doet dat best β€˜s morgens tussen 8 en 11 uur of β€˜s avonds na 22 uur. Dan is de vervuiling buiten het kleinst en haal je dus de gezondste lucht in huis.

Bronnen: Vlaanderen.be (Ventileren en verluchten), engie.be

