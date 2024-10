Voedsel invriezen: 6 veelgemaakte fouten (en zo pak je ze aan)

Voedsel invriezen en ontdooien: het lijkt misschien simpel, maar toch zijn er een aantal zaken waarmee je best rekening houdt. Met deze checklist van veelgemaakte ‘invries-fouten’ (en hoe je ze het best aanpakt) benut je je diepvriezer én voedsel optimaal!

Veelgemaakte fouten bij het invriezen

1. Voedsel invriezen in de originele verpakking die niet luchtdicht is

Het is natuurlijk makkelijk om je voedsel in de originele verpakking in de diepvriezer te schuiven. Maar weet goed: lucht is de ‘vijand‘ voor je diepvriesproducten, en niet elke verpakking is even luchtdicht en geschikt om mee in te vriezen. Ruil die originele verpakking dus om voor een luchtdichte variant, zoals een stevige bewaardoos of zakje. Iets meer tijdrovend, maar zo vermijd je dat je voedsel bederft!

2. Je diepvriezer is te leeg of te vol

Wanneer je je diepvriezer volpropt, kun je de ventilatie blokkeren, met temperatuursschommelingen als gevolg. Dit is niet goed voor de houdbaarheid van je voedsel. Hou daarom zeker een paar centimeters om de ventilatie heen vrij!

Ook een (te) lege vriezer kan voor een serieuze temperatuursstijging zorgen, zodra je de deuren opent. Probeer dus een middenweg te vinden: niet te leeg, niet te vol.

3. De bewaardozen/zakjes zijn niet goed afgesloten

Wanneer je de bewaardoosjes of zakjes van ingevroren producten niet goed afsluit, kan er ‘freezer burn‘ ontstaan, oftewel: een aanslag van bevroren waterdamp op je product. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van je voedsel. Zorg ervoor – zoals je eerder in puntje 1 las – dat alles goed luchtdicht verpakt is.

TIP: wanneer je voedsel in een bakje bewaart, vul het dan niet tot aan de rand. Voedsel dat bevriest, zet nog een beetje uit. Geef het daar dus de ruimte voor!

4. Een typische fout bij het invriezen: je diepvriezer is ongeorganiseerd

Voedsel blijft vaak onaangeroerd in de diepvriezer liggen omdat het gewoonweg onhaalbaar is om de inhoud van élk zakje of doosje te onthouden. Wanneer je alles door elkaar gooit, raak je het overzicht kwijt en weet je na verloop van tijd niet meer wat je hebt.

Heb je een diepvriezer met verschillende compartimenten? Gebruik dan elk compartiment voor een specifiek doel: vlees bij vlees, groenten bij groenten, enzovoort.

5. Je labelt en dateert niet alles

Je las het net: structuur is alles! En door alle bewaardozen en zakjes goed te labelen, vermijd je dat je bijvoorbeeld een potje chili con carne ontdooit, terwijl je eigenlijk bolognesesaus nodig had. 😉

Je kunt met een watervaste stift op het diepvrieszakje schrijven, en je bewaardozen labelen met een sticker. Verzin een systeem dat voor jou goed werkt!

Schrijf ook zeker op elke bewaardoos een datum. Je gaat er misschien vanuit dat in een diepvriezer alles voor eeuwig houdbaar is, maar dat is niet zo. Na verloop van tijd kan het voedsel zijn smaak en textuur verliezen, en zelfs bederven.

Weet je niet goed hoe lang je voedsel kunt bewaren? Ontdek het hier!

6. Je hebt geen duidelijk plan over hoe je de voeding gaat invriezen

Bedenk goed, voor je iets invriest, welk doeleind je restjes hebben. Is het een smaakmaker, een volledig gerecht of goed voor kleinere porties? Zo vermijd je dat je een volledig pak spek in één keer gaat ontdooien, terwijl je maar een hoeveelheid voor één persoon nodig hebt.

Ook dit nog: ontdooien, wat kan?

1. Je ontdooit voedsel op kamertemperatuur

Als je rauw vlees, gevogelte of vis op kamertemperatuur ontdooit, bestaat het risico dat het al besmet is met bacteriën nog voordat het volledig ontdooid is. Je ontdooit het daarom beter in de koelkast.

Haal het ongeveer 24 uur op voorhand uit de diepvries, zodat het goed kan ontdooien. Moet het sneller gaan? Gebruik je microgolfoven of ontdooi je producten in koud water. Nooit in warm water!

2. Diepvriesgroenten zijn even gezond als verse groenten

Diepvriesgroenten worden na de oogst meteen geblancheerd en diepgevroren, waardoor ze weinig of geen vitamines en mineralen verliezen. Laat verse groenten niet te lang liggen of vries ze meteen in voor ze hun versheid verliezen. Ingevroren groenten hoef je voor gebruik niet te ontdooien. Als je ze meteen stooft of kookt, blijven ze zelfs steviger.

