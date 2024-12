Brrr, muizentijd: zó krijg je de muizen jouw huis weer uit

Nu het winter is, verhuizen veel muizen naar warmere oorden vol voedsel om aan te knabbelen: zoals jouw huis! Heb jij ook de eerste muizenkeuteltjes in je garage of voorraadkast gevonden? Met deze tips krijg je de muizen je huis weer uit.

Tips tegen muizen in huis

De makkelijkste én milieuvriendelijkste manier om muizen te verjagen is simpel: maak je huis zo onaantrekkelijk mogelijk voor muizen. Dat doe je zo:

Maak alle spleten, kieren en naden goed dicht , zodat muizen niet binnenkomen. Een spleetje van een halve centimeter is al groot genoeg voor een muis om doorheen te kruipen. Je kunt een speciale milieuvriendelijke weringspasta gebruiken. Of kies voor een tijdelijke optie voor de winter, door staalwol in de gaatjes te stoppen.

, zodat muizen niet binnenkomen. Een spleetje van een halve centimeter is al groot genoeg voor een muis om doorheen te kruipen. Je kunt een speciale milieuvriendelijke weringspasta gebruiken. Of kies voor een tijdelijke optie voor de winter, door staalwol in de gaatjes te stoppen. Doe fijn gaas voor ventilatieopeningen . Ook daar kunnen muizen nog weleens door naar binnen te kruipen.

. Ook daar kunnen muizen nog weleens door naar binnen te kruipen. Zorg ervoor dat er nergens etensresten rondslingeren . Zet je afwas in de vaatwasser of was meteen af. Laat geen kruimels liggen op het aanrecht en haal regelmatig een stofzuiger door je huis.

. Zet je afwas in de vaatwasser of was meteen af. Laat geen kruimels liggen op het aanrecht en haal regelmatig een stofzuiger door je huis. Doe al je eten in de voorraadkast in afgesloten plastic bakken, glazen potten of metalen bussen. Een muis knaagt zo door een kartonnen pak heen.

in afgesloten plastic bakken, glazen potten of metalen bussen. Een muis knaagt zo door een kartonnen pak heen. Neem een kat. Het is geen garantie voor een muisvrij huis, maar kan het aantal muizen wel beperken.

Muizenvallen?

Is het al te laat voor deze maatregelen en heb je echt last van een plaag? Dan is het misschien verstandig om vallen te plaatsen, of zelfs de ongediertebestrijding te bellen.

Er bestaan diervriendelijke muizenvallen , zoals kooivallen of kantelvallen, waarbij je de muis levend vangt. Laat ‘m daarna los op straat. 100 meter van je huis vandaan is vaak al voldoende; de muis zal dan niet meer naar jouw huis terugkomen.

, zoals kooivallen of kantelvallen, waarbij je de muis levend vangt. Laat ‘m daarna los op straat. 100 meter van je huis vandaan is vaak al voldoende; de muis zal dan niet meer naar jouw huis terugkomen. Als je diervriendelijke muizenvallen plaatst, zorg er dan voor dat er een lekker hapje voor de muizen in zit. Dat kan kaas zijn, maar ze houden ook erg van nootjes, havermout en pindakaas.

voor de muizen in zit. Dat kan kaas zijn, maar ze houden ook erg van nootjes, havermout en pindakaas. Als je toch dodelijke muizenvallen wilt gebruiken, kies dan voor vallen waarbij de muis in een klap dood is, zoals knijp- en klapvallen. Lijmplankjes zijn in Nederland verboden omdat ze zeer dieronvriendelijk zijn. Ook muizengif is dieronvriendelijk: nadat een muis gif heeft gegeten duurt de lijdensweg nog zo’n 7 dagen totdat het beestje dood is.

Meer tips tegen ongewenste gasten:

